Deserción escolar bajó a 2,1 %: 6.000 jóvenes volvieron a estudiar

La Administración Distrital reportó una disminución de la tasa de deserción escolar del 2,8 al 2,1 por ciento y explicó que esa situación obedece al trabajo de recorrer las localidades para ayudar a los padres y acudientes en la matrícula de los menores.

Según las cifras de la Secretaría de Educación del Distrito, la actual administración ha logrado que 6.000 niños se reincorporen al sistema educativo. La meta del actual gobierno es reducir la deserción al 1,5 por ciento.



La secretaria de Educación, María Victoria Angulo, explicó que la entidad cuenta con unidades móviles que recorren las localidades y cuyo propósito principal es orientar a los padres de familia en el proceso para vincular a sus hijos a los colegios públicos de la ciudad.



Angulo explicó que la estrategia es ir de casa en casa y preguntar a los padres por qué sus hijos no están en el colegio, para así buscar cómo ayudarles en la reincorporación. Por departamentos, Bogotá es en la actualidad la segunda región del país con menor tasa de deserción escolar.



La Secretaria de Educación recordó que los padres que no completaron o no hicieron la matrícula de sus hijos en los colegios públicos en septiembre pasado podrán hacerlo a partir del 12 de enero, cuando se reanudan actividades.



Las clases comenzarán el 22 de enero.



