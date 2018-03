Una persona falleció tras creciente registrada en Girardot

Hacia la una de la mañana, la carrera con calle décima, en donde está ubicado el barrio Puerto Montero, recibió una avenida torrencial, debido a una creciente súbita generada por el colapso de la red de acueducto, que recibían toda el aguas lluvia de las últimas horas.





Un vigilante, que cuidada la retroexcavadora de la Empresa de Acueducto Acuagyr, fue arrastrado por el agua Las autoridades encontraron su cuerpo hacia las 9: 30 de la mañana, cuando se logró identificar que se trataba de un joven de 23 años.



Además, cerca de 18 viviendas resultaron afectadas por la creciente de agua, y se evaluaba en la zona cuál fue la afectación.



Por la emergencia, que fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, se activó el Sistema Departamental de Gestión del Riesgo.

Una avalancha llegó al barrio Puerto Montero de Girardot, el 16 de marzo, en la madrugada. Foto: Gobernación de Cundinamarca

Césa Villalba, alcalde de Girardot, señaló que el barrio Puerto Cabrera también registró daños, y que en total 34 familias se vieron afectadas. Tres viviendas ya no podrán ser habitadas.



"Hay tres niños en el hospital y una mujer mayor también recibiendo atención médica, pero no de gravedad. Estamos haciendo una jornada social en la zona, el censo de los afectados y les recomendamos por hoy no dormir en estas casas", indicó.



