Más de 6.000 personas han disfrutado el festival Alimentarte

21 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Avanza en el parque El Virrey la celebración de los 15 años de Alimentarte Food Festival, la feria gastronómica más importante de Bogotá.



Aunque esta edición no empezó de la mejor manera debido a las intensas lluvias que se presentaron el sábado anterior (día inaugural), este domingo, en su segunda jornada, el sol acompañó a unas 6.000 personas que disfrutaron de lo mejor de la cocina colombiana y francesa, invitada especial.



“Vengo porque uno encuentra cosas distintas, algo diferente. Hay mucho surtido, me gusta la cantidad de gente que viene”, manifestó una asistente mientras visitaba uno de los 118 módulos que se dispusieron en esta oportunidad en El Virrey.

“Estoy feliz, con el parque lleno, un día duro el primero porque cayó mucha lluvia. Sin embargo, hubo gente generosa que estuvo, que compró”, dijo Cristina Botero, directora de Corazón Verde, la fundación responsable de la feria.



“Con lo de hoy esperamos compensar el huequito de ayer. Vamos muy bien, estamos muy contentos, y las personas que nos visitan también”, añadió Botero.



En esta ocasión, además de los siete restaurantes franceses que dicen presente, se destaca la participación de un mercado campesino con productos de regiones de Colombia.



“Contamos con 14 espacios en el costado suroccidental del parque, hay desde el cultivador de cubios y papas hasta el de frutas. Son productos impecables”, explicaron los organizadores.



Para Angélica de la Hoz, otra asistente ayer a este festival al aire libre, la oferta va más allá de una buena comida.

Le digo a toda la gente que venga, que conozca diferentes tipos de comida y culturas, y para que pasen un buen tiempo con la familia



“Vine por la variedad de la gastronomía, no solo colombiana, sino que hay mucha gente de diferentes partes del mundo. También, más allá de la comida, uno puede llegar a conocer culturas porque hay artesanías, música; además está el ‘animal friendly’ (espacio amigable para mascotas), y no hay muchos eventos así”, compartió De la Hoz, quien aprovechó para realizar una invitación.



“Le digo a toda la gente que venga, que conozca diferentes tipos de comida y culturas, y para que pasen un buen tiempo con la familia”.



Finalmente, Botero, quien aclaró que Alimentarte donará parte de las ventas para beneficiar a los 44.500 policías colombianos víctimas del conflicto armado, les pidió a los bogotanos acompañar hoy y el siguiente fin de semana (26 y 27 de agosto) esta feria.



“Por la causa social que abanderamos, ojalá nos visiten. Nos falta un día más este fin de semana (hoy) y luego el desquite el sábado y domingo próximos”, advirtió Botero, de Corazón Verde.

Todo en orden

Con todo esto, Alimentarte no deja de ser uno de los eventos con mayor concurrencia al año en la ciudad, y, por supuesto, genera grandes cantidades de basura: 50 toneladas, según registra Aguas de Bogotá.



Pese a esto, los organizadores señalaron que durante los 15 años que cumple el evento se ha ido tecnificando para evitar causar daños en las áreas verdes y no afectar a los vecinos.



“En todo este tiempo hemos atendido las inquietudes de los vecinos; no solo tenemos los permisos del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) para realizar la feria y de la Secretaría de Ambiente, sino que estas entidades están presentes durante Alimentarte, vigilando que entreguemos el parque tal como nos lo prestaron”, finalizaron los organizadores.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

Redacción EL TIEMPO ZONA