Así va la investigación por el atentado al centro comercial Andino

Tras dos meses del atentado terrorista en el Centro Comercial Andino, que dejó tres mujeres muertas, cinco heridos y las polémicas capturas de nueve jóvenes, los abogados y familiares de los implicados esperan la decisión de un juez sobre la solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento que los tiene en las cárceles La Modelo y El Buen Pastor.

El 17 de junio pasado, tras la detonación de un artefacto explosivo en el baño de mujeres del centro comercial, fallecieron Ana María Gutiérrez, Leidy Paola Jaimes y Julie Huynh –ciudadana francesa–. Cinco personas más resultaron heridas y fueron trasladadas a la Clínica del Country.



Según información suministrada por el centro médico, Pilar Molano Villamizar, de 45 años, fue la herida más afectada: ingresó “en estado crítico de máxima gravedad”, pues su pierna derecha resultó gravemente comprometida, pero, tras múltiples esfuerzos médicos y un mes y medio, la dieron de alta. Está en su casa y continuará su proceso de rehabilitación.



Íngrid Margarita Ramírez; Nathalie Nadine Veronique, madre de la joven francesa fallecida; y Luis Roberto Velásquez y María Aura García, una pareja de esposos veteranos, ingresaron a la clínica con traumas acústicos leves. Ya recuperados, permanecen en sus casas tras un largo proceso para asimilar lo ocurrido.

La investigación

En medio del proceso que adelanta la Fiscalía, el ente acusador se encuentra reconstruyendo los hechos de aquel día, de la mano de quienes resultaron heridos por la explosión, testigos claves del atentado.



EL TIEMPO intentó comunicarse con algunos familiares de los afectados, pero no fue posible tener sus declaraciones, pues, por pedido de sus abogados, y para no entorpecer la investigación, no se pronunciarán frente al tema.



El pasado 25 de junio, exactamente ocho días después de lo sucedido en el lugar y tras una rápida acción de las autoridades, se capturó en Bogotá, Cundinamarca y Tolima a ocho jóvenes universitarios, de profesiones abogados, sociólogos y politólogos, responsables, según la Fiscalía y la Policía, del siniestro en el centro comercial y de otras acciones panfletarias en Bogotá y Pereira.



Entre los nueve capturados hay cinco hombres y cuatro mujeres; una de ellas, Alejandra Méndez Molano, de 24 años de edad, abogada y contratista de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Nacional y políticamente activa, según su padre, Néstor Méndez.



“Es una persona estudiosa, respetuosa de la vida y muy querida. La comunicación con ella era constante. Estos jóvenes siempre han sido activos en defensa de los derechos humanos, y esa es quizá una razón por la que están implicados. De ninguna manera se puede confundir su deseo de mejorar el país con situaciones terroristas como esta”, enfatizó Méndez.



A su vez, Élmer Montaña, uno de los abogados defensores, afirmó: “La mayor queja que tenemos ahorita es que la Fiscalía haya abandonado otras líneas de investigación; ella (la Fiscalía) está casada con la teoría de que estos muchachos fueron los culpables del atentado, en una investigación exprés, cuando la justicia colombiana nunca ha sido exprés, siempre ha caminado a lomo de mula. Esto es un falso positivo”.



BOGOTÁ