Autoridades niegan presencia de ‘Guacho’, pero persisten denuncias

Autoridades distritales y nacionales reaccionaron a las denuncias emanadas del Viceministerio del Interior según las cuales hay presencia de redes criminales vinculadas a Wálter Arizala, alias Guacho, disidente de las Farc, en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá.

Tal como lo reveló EL TIEMPO el domingo pasado, Héctor Olimpo Esponisa, hasta hace unos días viceministro de Relaciones Políticas, tiene en su poder testimonios de líderes sociales del sector que indican que estas estructuras delincuenciales ofrecen hasta 2 millones de pesos a jóvenes para que entren a las líneas de expendio de cocaína en Bogotá.



Al respecto, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo no contar con ninguna evidencia de que grupos armados organizados residuales de la extinta organización guerrillera tuvieran asiento en la capital del país. “Ellos están haciendo presencia en los territorios de consolidación y están tratando de coparlos de cara a preservar rentas ilícitas, y, en el caso de ‘Guacho’ específicamente, recomendaría que no se sobredimensione su capacidad de interferir en la seguridad ciudadana”, dijo Martínez.



Por su parte, el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, le solicitó al Ministerio del Interior presentar las evidencias que tengan sobre la aparente actividad de reclutamiento de jóvenes que alias Guacho estaría ejecutando en sectores como María Paz y Bellavista.

“Llevamos un año trabajando en Kennedy; en el 2017 hicimos una intervención grande. Los miércoles y domingos hacemos operativos de espacio público en María Paz, y aunque tenemos presencia permanente, aún no hay ninguna información al respecto”, sostuvo García.



Entre tanto, el Ministerio del Interior aclaró que las declaraciones de Espinosa se dieron tras un encuentro con líderes de varias localidades de Bogotá, entre ellos afrodescendientes provenientes de la costa Pacífica nariñense, y en el marco de la ejecución de un programa de prevención de consumo de drogas.



Y agregó que en las declaraciones entregadas por el entonces funcionario “en ningún momento se ha confirmado la presencia del accionar delictivo de alias Guacho en Bogotá; sin embargo, se hace un llamado de atención a las autoridades para que se investigue la veracidad de los hechos, que parten de una preocupación de la ciudadanía”.

El exviceministro insiste

En conversación con este diario, el hoy exviceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior Héctor Olimpo Espinosa explicó que no presentaron de manera formal los testimonios de los líderes que le denunciaron los hechos, pues por seguridad ellos pidieron reservar su identidad.



Sin embargo, aclaró que en el conversatorio ‘Alternativas en la lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas’, realizado en la Universidad del Rosario el pasado 28 de junio, le comentó al secretario de Seguridad, Jairo García –con quien compartió panel–, las preocupaciones de los líderes comunitarios.



“¿Cómo voy a hacerle llegar un testimonio al secretario de Seguridad por escrito si la persona que pone la denuncia me pide reserva de identidad? Yo le comenté y no volvimos a hablar más nunca del tema, no me ha llamado ni ha solicitado nada formal”, explicó.



Además, añadió no haber asegurado que el disidente de las Farc se encuentre en la capital. “Lo que sí he dicho y me ratifico, porque es de público conocimiento, es que a los jóvenes en la ciudad, entre ellos afrodescendientes, se les está haciendo la invitación para que ingresen a los diferentes nodos del narcotráfico y microtráfico que existen en la ciudad capital y que la Alcaldía se encuentra combatiendo en conjunto con la Policía y la Fiscalía General”, precisó.



Por su parte, líderes sociales de la zona les confirmaron a otros medios, como Caracol, la presencia de grupos armados.



ÓSCAR MURILLO MOJICA

BOGOTÁ

Twitter: @oscarmurillom