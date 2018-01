Hasta 125 pesos por minuto costará parquear el carro en Bogotá

Si mañana entrara en vigor el cobro de la nueva tarifa por parqueo público, incluyendo el que se realizará en vía, la tarifa más cara por este servicio llegaría a los 125 pesos por minuto. Esto, porque el Distrito pretende agregar una contribución en ese cobro, la cual aumenta su valor entre el 5,2 y el 16 por ciento, a fin de financiar el SITP.

Lo anterior quiere decir que quien deja su carro en un estacionamiento, en donde le cobran 105 pesos por minuto (el precio más alto permitido por el Decreto 217 del 2017), pasará de pagar 6.300 a 7.500 pesos por hora. Un aumento del 16 por ciento.



Al proyecto de Decreto que regulará este cobro (número 664 de 2017) solo le falta un debate en plenaria del Concejo para ser aprobado, e incluye a los parqueaderos regidos por privados.



El valor adicional del cobro se utilizará para financiar el sistema de transporte masivo de Bogotá durante 15 años.



El valor de esta tarifa depende de la multiplicación de tres cifras: dos veces el valor del pasaje del SITP (4.000 pesos) por un número entre uno y cero, y luego se multiplica este resultado por el tiempo de parqueo. El resultado de la operación se divide por 180, el máximo de minutos que cubre esta nueva carga.



La fórmula para determinar las variables por los cuales se multiplica tiene que ver con la oferta de transporte público, la hora pico y el estrato del estacionamiento, explica el proyecto.



Así, por ejemplo, un parqueadero que cobra 42 pesos el minuto (la tarifa más barata) y se ubica en una zona con poco flujo de SITP y bajo estrato, y además opera durante horas valle, tendrá un incremento en su factura de solo 2,2 pesos por minuto. La hora pasaría a costar 2.653 pesos, cuando antes valía 2.520.



Dependiendo de si usted parquea en la Zona Rosa o en un aparcamiento a cielo abierto en las periferias de la ciudad, su hora de parqueo puede tener un incremento de entre 133 y 1.200 pesos.



Es importante tener en cuenta que, según el documento, solo las tres primeras horas de parqueo están sujetas al nuevo cobro. El resto del tiempo de servicio se cobrará normal: entre 42 y 105 pesos el minuto, según las características de cada estacionamiento.



En cuanto a las motos, el aumento en esta contribución será solo la mitad de lo que pagarán los carros. Para bicicletas y motocicletas con cilindraje inferior a los 125 centímetros cúbicos no se efectuará el cobro de este cargo.



El nuevo impuesto, además, ha generado críticas, sobre todo para quienes lo consideran como un alza significativa en el costo de vida de los bogotanos.



“El salario actual de los ciudadanos no permite pagar un impuesto como este, sobre todo porque se le suman el IVA, el predial, el alza de la gasolina; acompañados de las alzas en arriendos y transporte público. Cuantos más gastos, no hay cómo”, afirmó Celio Nieves, concejal del Polo.



Sin embargo, el proyecto fue aprobado con una mayoría de ocho votos, sobre cuatro, en primer debate, en el Concejo de Bogotá.

PABLO ARCINIEGAS

Redacción EL TIEMPO ZONA

En Twitter: @BogotaET