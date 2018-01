Intolerancia, principal causa de disparada de homicidios en Facatativá

El homicidio ocurrido el pasado primero de enero en Facatativá resume buena parte de los asesinatos presentados allí en el 2017: dos primos bebieron juntos hasta embriagarse, en un establecimiento público. Luego discutieron, se fueron a los golpes y, al final, uno de ellos mató al otro. El homicida fue capturado y enfrenta un proceso penal que lo privará de la libertad.

Al observar las cifras de la Fiscalía General de la Nación y la Policía, la intolerancia aparece como el mal que más asedia a los facatativeños. Esta población de la Sabana Occidente duplicó el número de homicidios entre el 2016 y el 2017, al pasar de 14 a 29 (28, según la Policía). Esa disparada en 12 meses lo ubicó como uno de los diez lugares de Colombia que mayor incremento de muertes de ese tipo presentaron.



Aunque en las poblaciones que integran la desafortunada lista la mayoría lidian con dinámicas violentas asociadas al cultivo de coca y reacomodamiento de grupos ilegales (como bandas criminales y el Eln), las autoridades de Facatativá enfatizan que en esta población vecina de Bogotá no hay organizaciones criminales de tanta envergadura ni cultivos ilícitos.



¿Entonces qué pasa? “El tema es complejo y se deriva de causas sociales. Hay que tener en cuenta que llega una alta población por la oferta laboral que generan, en especial, los cultivos de flores. Estas personas se ubican sobre todo en los sectores de Cartagenita y Manablanca, donde hay serios problemas de convivencia y consumo de estupefacientes y alcohol”, dijo la Alcaldía a través de la Secretaría de Gobierno.



No obstante esa lectura que hace la Administración, en el primer semestre del año pasado se presentaron cinco homicidios de igual número de guardias de seguridad. Las alarmas se encendieron y los habitantes comenzaron a preguntar por las causas de estos ataques sicariales, que representaron casi el 20 por ciento del total de muertos.



En agosto se adelantó un consejo de seguridad y se creó una red de apoyo entre las empresas que prestan servicios de vigilancia. Estas trabajan con intercomunicadores y comunicación constante, y aunque los homicidios de estos trabajadores pararon, la ciudadanía aún espera explicaciones.



“La investigación la lleva directamente el comando de la Sijín de Cundinamarca; por situaciones y reserva de la misma no se pueden revelar detalles, pero las pesquisas van muy adelantadas. Lo que sí se debe aclarar es que en Facatativá no funciona ninguna estructura dedicada al sicariato”, expresó el comandante de la Policía de Facatativá, capitán Luis Carlos Torres.



Las autoridades apuntaron que de los 28 homicidios, 12 fueron por riñas, luego aparecen los relacionados con sicariato (10) y con hurtos (6).



La Policía indicó que el 50 por ciento de los casos presentados están aclarados y con los responsables judicializados; el 30 por ciento están en etapa avanzada de investigación y solo falta la judicialización, mientras que el 20 por ciento se encuentran pendientes de resultados.

Cartagenita

Al georreferenciar la ocurrencia de los asesinatos se revela un patrón: Cartagenita, sector conocido por sus invasiones y viviendas informales, suma diez de los 28 muertos. En otras palabras, al menos uno de cada tres homicidios ocurre en esa zona.



Demerio Pacheco es panadero y tiene su negocio. Abre desde las primeras horas de la mañana y en el último año se ha visto obligado a cerrar antes de las ocho de la noche. La inseguridad se desbordó en el sector.



“En el 2017 fueron muchos los venezolanos y forasteros de otras partes que llegaron a vivir a Cartagenita. Si antes era inseguro, ahora lo es más. Es que uno no sabe quién es quién”, apunta Demerio. “Le pedimos a la Alcaldía que nos mejore la seguridad: hay mucha pelea, mucho ladrón y mucho vicio. Tienen que vigilar más las zonas de invasión”, agregó.



Para frenar la ola de homicidios, la Policía de Cundinamarca asignó 20 hombres más al municipio el pasado mes de octubre y según expuso el capitán Luis Carlos Torres, Cartagenita ya está bajo manejo especial.



“Se asignó un oficial directo a ese sector, en una subestación, con la responsabilidad de acompañar; y se duplicó el número de unidades policiales, es una estrategia que va a servir”, aseguró el oficial. “Este año se espera intervenir de manera muy pedagógica y haciendo énfasis en el consumo controlado del licor”.



Entre los retos de las autoridades civiles y de la Fuerza Pública también queda el control de armas, las mismas con las que se cometen los delitos: de los 28 casos registrados, 15 se perpetraron con armas de fuego; diez, con armas blancas (todos relacionados con intolerancia y riñas) y tres, con otros elementos.

FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

En Twitter: @felipemotoa