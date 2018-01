Aumentan presencia de Ejército en Cazucá, tras asesinato de conductor

La administración de Soacha decidió gestionar mayor presencia del Ejército en Altos de Cazucá, luego de que el gremio de transportadores del vecino municipio bloqueara, este sábado y por más de tres horas, la autopista Sur, pidiendo justicia por el asesinato de uno de sus miembros en los límites con Ciudad Bolívar.

"El viernes nos mataron un compañero, perjudicaron otra familia. ¿Quién responde por nosotros, entonces? El año pasado lo mismo: van dos muertos. Hasta yo he sido víctima de atraco con pistola tres veces en esta zona.", sostuvo uno de los manifestantes.



También, de acuerdo con él, las medidas de la administración de Soacha no han sido las suficientes, ya que, "la presencia de las autoridades intermitente y no dura más de 15 días. Luego, se van".



Sin embargo, William Mayorga, Secretario de Gobierno señaló lo contrario. "Vamos a reforzar la presencia del Ejército, que ya teníamos desde la semana pasada. También venimos trabajando en otras medidas de seguridad, como la prohibición del parrillero los fines de semana y toque de queda para menores", dijo.

Además, mencionó que el homicidio del conductor, producto de un atraco a producido del vehículo, está en proceso de investigación, y ya están identificados los culpables de la tragedia.



Con todo esto, el malestar de los transportadores se hizo sentir, y el bloqueo de la autopista Sur con calle 65 F y la troncal de TransMilenio, no solo dejo paralizado el flujo de carros que salían de Bogotá, sino que terminaron en graves enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



De hecho, las autoridades registraron como responsables de vandalizar una estación de TransMilenio a varios de los manifestantes. "En este momento algunos se encuentran en el Centro de Traslados por Protección (CPT) y otros ya están en proceso de judicialización", señaló Mayorga.



