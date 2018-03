Bicitaxis a motor no paran de crecer en las calles de Bogotá

Todavía no se ha inaugurado la ciclorruta de la calle 116 y ya se ven tricimotores –mejor conocidos como mototaxis– transitando por este corredor a altas velocidades.



El temor de quienes viven en el sector y de los biciusuarios es que, al igual que en puntos como Mazurén, Toberín y la calle 127, la ciclorruta se vuelva intransitable y se vea repleta de estos vehículos.

Como si fuera poco, también están los constantes accidentes que protagonizan los mototaxis, que alcanzan velocidades de hasta 35 kilómetros por hora, debido a sus motores de gasolina o eléctricos.



Respecto a las cifras de operativos en contra de estos vehículos para evitar accidentes, la Policía de Tránsito aseguró que no hay un número específico, pues su sistema no desagrega los controles hechos a los tricimotores, sino que los junta con los ciclistas y motociclistas.



La pregunta, entonces, es: ¿por qué estos vehículos siguen prestando el servicio de transporte público, aun cuando lo hacen de manera ilegal?



Una explicación de este fenómeno es la que dan ciudadanos como Mateo Leguizamón, quien, pese a reconocer que los tricimotores son inseguros, los usa por falta de cobertura del sistema de transporte público.



“Si uno mira, no hay buses que vayan por la 116 y tomen la carrera 7.ª al norte, entonces la opción que queda son los mototaxis”, dice Leguizamón.

Y es que por una tarifa de entre 2.000 y 4.000 pesos, estos vehículos transportan hasta tres pasajeros al tiempo, apretujados, desde la autopista Norte hasta la avenida 9.ª.



Además de la falta de cobertura de los buses, de la cual se quejan los ciudadanos, estos vehículos continúan operando porque no existe una resolución del Estado que los regule como medio de transporte público.



Según la resolución 160 de 2017, del Ministerio de Transporte, los ciclomotores, tricimotos y cuadriciclos son permitidos para uso particular bajo ciertas normas, como contar con licencia de tránsito, Soat y revisión técnico-mecánica.



Sumados a dichos requisitos, el Mintransporte exige que estos vehículos transiten por el mismo carril en el que circulan los automóviles y no por ciclorrutas, bicicarriles y andenes, como lo hacen los mototaxis en la calle 116.



El remedio para esta problemática solo llegará cuando el Ministerio de Transporte expida una resolución que regule este tipo de vehículos como medio de transporte público.



Según la última respuesta que esta cartera le dio al diario EL TIEMPO, se han hecho reuniones con los actores principales, se ha llegado a acuerdos fundamentales y, de ese modo, se está trabajando en la reglamentación.



Cabe destacar que el Distrito, en cabeza del Alcalde Mayor, ha mostrado su interés en que se legalicen los bicitaxis –sin motor–, que funcionan con pedal, como cualquier bicicleta, al tratarse de vehículos menos inseguros y amigables con el medioambiente.



Se han conocido casos en los que los tricimotores no solo se vuelcan, sino que la falta de mantenimiento de sus motores provocan la fuga de líquidos como gasolina y aceite.



“Para ir de la Autonorte a la avenida Boyacá utilizo estos vehículos. En una ocasión, por una fuga en el tanque de gasolina, terminé empapada de combustible”, aseguró Tatiana Gómez, residente de La Colina.

Por su parte, el alcalde Enrique Peñalosa aseguró en su momento: “Los bicitaxis pueden llegar a convertirse en una buena alternativa de transporte público y, de paso, son una fuente de ingresos”.



En la actualidad, de acuerdo con agremiaciones, se habla de más de 8.000 de vehículos, entre tricimotores y bicitaxis en las calles de Bogotá.



Para los gremios se debería contemplar la regulación de los vehículos con motor –con gasolina y eléctricos–, ya que, en comparación con los de pedaleo, no exigen es mismo esfuerzo físico de quienes desde hace años se han ganado el sustento con esta labor de transportar y que, incluso, son adultos mayores.

