Los audios y contratos que evidencian al Sena en campañas políticas

Un audio de una hora y unos chats, evidencian que Braulio Suárez, subdirector del complejo tecnológico del Sena en Caucasia, advierte a sus funcionarios que pueden quedarse sin trabajo si no votan por Julián Bedoya, candidato del partido Liberal.



Los audios confirman las denuncias de la Procuraduría, que esta semana dijo que en 12 regionales del Sena se firmaron contratos que favorecen a candidatos al Congreso.

En los chats, el funcionario escribe: "Gracias a los que asistieron a la reunión, seguimos en la lucha y recuerden nuestro aporte mínimo de 30 votos para Julián Bedoya al Senado y Juan Diego Echavarría a la Cámara"



En los audios, funcionarios de la entidad, escuchan al mismo subdirector afirmando que Julián Bedoya, actual congresista y aspirante al Senado fue quien lo puso en el cargo: "Yo le he hablado a ustedes de él, se llama Julián Bedoya, un representante por el partido Liberal, él es el que nos ha ayudado para que hoy estemos aquí nosotros y hoy también, los convoco a ustedes para que me ayuden también para responder ese favor a Julián Bedoya".



En la grabación se oye a algunos de los asistentes comprometerse con el apoyo al candidato, luego de que el subdirector les hiciera esta advertencia: "Si yo no le respondo a Julián Bedoya, me quita el respaldo y automáticamente si a mí se me quita el respaldo yo creo que no duro mucho tiempo ahí, yo creo que me voy y si me voy yo, creo que más de uno se va detrás de mí, sin decirlo con tono amenazante pero es la realidad muchachos" enfatiza Suárez, mientras de fondo se escuchan risas entre sus contertulios.



Braulio Suárez se negó a dar declaraciones a ‘Tu mundo hoy’, de Citynoticias, argumentando que el director general del Sena es quien tiene la vocería en este caso. El congresista bedoya no respondió al teléfono.

#TuMundoHoy tuvo acceso a evidencias de que @BRAULIOSUAREZ76, subdirector del complejo tecnológico del @SENAComunica en Caucasia, amenaza a funcionarios con despedirlos si no votan por un candidato del @PartidoLiberal pic.twitter.com/KrpBj5O1bl — Canal Citytv (@Citytv) 23 de febrero de 2018

Otra seccional investigada por la Procuraduría es la de Caldas, donde, según Augusto García, presidente del sindicato, se conformó un "roscograma". "El candidato a la Cámara Islén Pineda Zuluaga tiene cuatro familiares trabajando en el Sena", denuncia García.



Islen Pineda es la fórmula para la Cámara del aspirante al Senado y actualmente representante a la Cámara Hernán Penagos, a quien la Procuraduría vincula a la investigación por usar los contratos del Sena para hacer política. Entre los contratistas que, según el sindicato, están en la entidad por cuenta de su vínculo con Pineda, se encuentran Jéssica Lorena Pineda Giraldo, hija del aspirante a la Cámara Islén Pineda. Su contrato fue firmado el 28 de diciembre del 2017 para el cargo de instructora del centro de comercio y servicios.

Con audios se confirman las denuncias de la @PGN_COL sobre 12 regionales del SENA que firmaron contratos que favorecen a candidatos al Congreso. En la seccional de Caldas, Augusto García denuncia que @IslenPineda tiene cuatro familiares trabajando en el SENA. #TuMundoHoy pic.twitter.com/fnnsClrhvD — Canal Citytv (@Citytv) 23 de febrero de 2018

También está Diego Alonso Ramírez Pineda, familiar cercano de Islén Pineda, contratado por más de 48 millones de pesos, para prestar sus servicios de abogado en compras, contratos, convenios y alianzas del Sena en este departamento.



El jefe de prensa de Islen Pineda dijo que el candidato se comunicaría con ‘Tu mundo hoy’, pero no lo hizo. Mientras tanto el candidato Hernán Penagos emitió un comunicado en el que dice que no tiene vínculos familiares con funcionarios del Sena.



La procuraduría investiga por estos hechos a 6 congresistas, y en Caldas ya suspendió a Elkin Mauricio Ávila, subdirector del centro de comercio y servicios del Sena en caldas, quien aparece en una foto con el candidato Islén Pineda.



CITYNOTICIAS