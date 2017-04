Plantón en Paloquemao para protestar por ataque a joven en Bogotá

Amigos, familiares y ciudadanos de Paola Andrea Noreña, una joven de 26 años, que fue atacada con arma blanca el jueves cuando salía de su trabajo en la universidad UniMinuto, realizarán este viernes a las 3:00 p.m. un plantón en los juzgados de Paloquemao.



"Cuando ella iba caminando, un sujeto la agarró del pelo y con un cuchillo le cortó el cuello y la cara. Los médicos dijeron que gracias a la reacción rápida de ella, la herida en el cuello no fue muy grave, porque por 2 milímetros habría podido afectarla más", contó Liliana Castiblanco, prima de la víctima.

La familia afirmó que la joven no tenía ningún tipo de amenaza y que tampoco creen que fue un robo, pues el victimario la atacó sin mediar palabra y no se llevó ninguna de las pertenencias de la joven.



Los familiares ya pusieron la denuncia y están convocando a la ciudadanía para que los acompañen en el plantón para exigirle a las autoridades que identifiquen al agresor y lo capturen para que no se sigan repitiendo estos casos.



BOGOTÁ