Concejo de Bogotá exige celeridad en el plan de ejecución del metro

Diego Molano, concejal del Centro Democrático, pidió durante el debate de control político del cupo de endedudamiento de Bogotá, acelerar los procesos de ejecución de obras de la primera línea del metro.



Según el Plan de Desarrollo de Bogotá, la meta al terminar la administración Peñalosa en 2019 era llegar al 30% de la ejecución física de la primera línea.

“Los bogotanos queremos ver ya obra física del metro, queremos ver construcción. Así quedó estipulado en el Plan de Desarrollo, no de los estudios, no de las licencias y el cupo debió haber apalancado esa posibilidad”, dijo el concejal Molano este martes.



El valor actual para el proyecto presupuestado por la Empresa Metro es de $ 647.639 millones.



La entrada en operación del sistema estaba programada inicialmente para el año 2022, pero la empresa ya la pospuso para 2025.



Aunque el martes se adelantó la autorización del Conpes para la financiación a través de la banca internacional, Molano pidió ver el pronto inicio de obras.



“Los bogotanos hemos dado todas las posibilidades para que esta obra se dé, está garantizada la financiación del Gobierno Nacional, se sacó el Conpes y los avales de la banca internacional; ahora necesitamos que se aceleren las obras; ejecución física no solo presupuestal “aseguró.

IDU y jardines, otros temas

Los concejales Jairo Cardozo (MIRA), Celio Nieves (Polo Democrático), Roger Carrillo (Partido Concervador) y Juan Carlos Flórez (ASI) también llamaron la atención sobre la ejecución de proyectos contemplados en el cupo de endeudamiento aprobado por el Acuerdo 646 de 2016 que asciende a los cinco billones de pesos.



Jairo Cardozo planteó su preocupación por los avances de los proyectos del IDU. Según Cardozo, el instituto no tuvo en cuenta las obras que ya estaban estipuladas en el Acuerdo 527 de 2013, que definió el cupo de endeudamiento de la anterior administración. Solicitó que se prioricen esos proyectos.



Frente a este mismo acuerdo, el concejal Celio Nieves aseguró que la administración Peñalosa aún sigue ejecutando los recursos del cupo de endeudamiento de 2013. Cuestionó por qué se solicitó un nuevo cupo.



Por su parte, Juan Carlos Flórez alertó que en este mandato se construrián solo 13 jardines infantiles. Según él, dos son del periodo pasado y de los 11 restantes, solo uno está en obra. Agregó que del presupuesto total, solo se ha comprometido el 36,2 %.



Durante el debate, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y la Empresa de Renovación Urbana presentaron sus informes de ejecución de presupuesto.

REDACCIÓN BOGOTÁ