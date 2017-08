Primera jornada de cobro del Código de Policía en Bogotá

Con menos vendedores ambulantes, mayor presencia de la Policía, sobre todo en el centro de la ciudad, y una actitud expectante de los usuales infractores, transcurrió el primer día de cobros de multas por el nuevo Código de Policía.

Después de los primeros seis meses de proceso pedagógico, que consistió en la socialización de la norma para que los ciudadanos estuvieran al tanto de las infracciones en las que pueden incurrir, las multas que deberán enfrentar y los pasos que podrán seguir si no están de acuerdo con la sanción que les impongan, los capitalinos vivieron una primera jornada en tranquilidad.



En un recorrido que realizó EL TIEMPO por la carrera 7.ª, entre las calles 21 y 10.ª, una zona con alta presencia de vendedores ambulantes, se pudo comprobar que muchos, al parecer, decidieron no cumplir con su jornada laboral y no acudieron al lugar, a diferencia de los policías, quienes en grupos de tres estaban distribuidos en dicho tramo de la 7.ª.

De acuerdo con algunos de los vendedores que, atentos a cualquier novedad, intentaron trabajar en medio de la fuerte presencia de los uniformados, muchos de sus compañeros no salieron a trabajar por miedo a que les decomisaran sus mercancías.



“Como hoy empiezan a cobrar por lo del código, muchos están confundidos porque no saben qué puede pasar con ellos”, relató uno de los vendedores de la zona.

Según lo consignado en la norma, y en la sentencia C-211 del 2017, de la Corte Constitucional, los uniformados deberán alertar por primera vez a los vendedores ambulantes sobre la infracción en la que están incurriendo, y si son reincidentes, deberán imponer el comparendo por un pago de 98.362 pesos, una multa tipo 1 que podrán conmutar si asisten a los cursos pedagógicos.



A las afueras de la estación de TransMilenio de Las Aguas, otro de los lugares donde abundan las ventas ambulantes, también sorprendió la ausencia de los comerciantes de libros usados, ropa, prendas para el frío, frutas, jugos, comidas rápidas, artesanías, entre otros artículos.



Así mismo, en el parque de los Periodistas, muy cerca de la estación de TM, oficiales de Policía en motos rondaban constantemente, mientras el lugar se divisaba solo, pues muchos de los jóvenes que con frecuencia se reúnen a consumir sustancias psicoactivas, y otros que hacen malabares y ensayan danza, tampoco se dieron cita en el lugar.



Balance de la Policía

De acuerdo con las autoridades, y teniendo en cuenta que los uniformados tienen 24 horas para ingresar al sistema los comparendos impuestos y presentarlos ante los inspectores de Policía, el primer balance oficial sobre las sanciones a los infractores de este nuevo código lo darán a conocer la semana próxima, para que las estadísticas sean más exactas.



El coronel Pedro Criollo, secretario general de la Policía Nacional, afirmó: “Lo fundamental es no fijarnos tanto en las multas, sino en la necesidad de crear conciencia ciudadana, que nos apropiemos de esta norma y podamos generar un entorno de vida más seguro, una comunidad tolerante y bajar los índices de violencia”.



Además aclaró que, actualmente, de las 57 demandas que instauraron en contra del código, seis fueron rechazadas y una fue fallada en contra: la del artículo 162 que estipula que se necesita una orden del alcalde para ingresar a los domicilios, los demás artículos están vigentes y se tienen que cumplir.



Durante los seis primeros meses, la ingesta de licor en lugares públicos, las riñas, el porte de armas cortopunzantes y la invasión del espacio público fueron las infracciones más frecuentes.



BOGOTÁ