Las historias detrás de las tumbas de los hinchas en Bogotá

Óscar, mamá vino a visitarte. Trajo agua y jabón y lavó tu tumba. Limpió el barro al escudo de Millonarios. Cambió tus flores, les quitó el verde. No le gusta ese color: le recuerda al Deportivo Cali, al 22 de junio de 2013, al día en que te apuñalaron a pocas cuadras del Pascual Guerrero y te mandaron, Óscar Bayardo Sandino, a la “tribuna del cielo”.

Óscar, tu equipo salió de la Liga Águila. Cómo te habrías gozado ese partido. Quizá habrías salido a agarrarte a puños a la salida del estadio, no por violencia irracional, sino porque se habían metido con tus amigos, con tu equipo, con la razón de tu vida. Y habrías vuelto a casa, feliz y orgulloso, con una ceja rota y el cuerpo lleno de moretones.



O, quizá no lo habrías hecho. Desde 2010 te hiciste líder de barrismo social en Suba. Hiciste política pública. Quisiste enseñar que el fútbol podía vivirse en paz.



Pero no puedes, ni molerlos a golpes o decidir no hacerlo. Porque estás muerto. Porque estás en la tumba número 21 del Cementerio de Suba entre un cajón azul.

Si Óscar estuviera vivo, le diría que conté otras 463 lápidas como la suya. Con escudos, colores y banderas de equipos de fútbol. Rezadas no con oraciones, sino con himnos y barras. Las tumbas de los hinchas muertos se asemejan a tribunas de mármol blanco.

Ecos del estadio

Si usted contara las lápidas de los hinchas en los cementerios Central y del Norte y en Jardines del Apogeo, de Bogotá, sacaría las siguientes cuentas: 238 son de Millonarios, 111 de Nacional y 71 de Santa Fe.

En vida, estos hinchas quizá no habrían soportado encontrarse. Ahora, descansan juntos, a centímetros unos de los otros.



No todos los difuntos están entre los 15 y los 30 años. También hay hinchas nacidos en 1920 y 1940. “No siempre son tumbas de barristas duros. Hay aficionados que pidieron ser enterrados con los colores de su equipo”, explica Alejandro Villanueva, investigador de temas de barrismo y fútbol que ha consignado en libros como Mi segunda piel.



Tampoco todos los enterrados están ahí por muerte violenta. Hay quienes fallecieron por condiciones naturales, por enfermedad o por accidentes.



Alexánder Castro, sociólogo, investigador del papel del “aguante” en las hinchadas y aficionado de Millonarios, asegura que muchos de los jóvenes pudieron fallecer por prácticas relacionadas a la ingesta de alcohol, alucinógenos y enfrentamientos externos al fútbol. Según Castro, que adelanta un conteo basado en recortes de prensa, entre 2004 y 2017 hay una cifra parcial de 135 muertos por riñas entre barras.

***



Óscar, tú eres uno de esos muertos. Estabas “sano”. Te habías ganado una beca para estudiar ciencia política. Pero quisiste celebrarlo en Cali con un partido de tu “millitos del alma”, le prometiste a tu mamá que era el último viaje. Y cumpliste. Volviste en un ataúd azul.



***

Ese fervor continúa después de la muerte. Las lápidas llevan grabados los escudos y banderas de los equipos. También suelen verse los rostros y apodos de los hinchas sobre el mármol. La tumba de Óscar dice, “Asmita”, como lo conocían en el barrio. Alejandro Villanueva menciona que en el interior de los ataúdes también van camisetas, banderas, trapos y otros implementos que fueron importantes en la vida del aficionado.



Para quienes son ajenos a la afición futbolera, estas prácticas parecerían extrañas. Entre los visitante de estas tumbas suele haber jóvenes fumando marihuana, ofreciendo trago y contándoles a sus compañeros de tribuna que ese fin de semana hay partido.



Esto tiene perfecto sentido en el contexto en el cual se desarrolla la afición, según Alexánder Castro: “Al usar representaciones de los equipos en sus lápidas, expresan una identificación total, dicen ‘soy hincha y ni la muerte va a separarme de esta pasión’ ”.



“Estas expresiones son posibles por tres elementos. Uno, la familia que ofrece un homenaje al fallecido. Dos, los amigos, que no juzgan sino que apoyan su forma de comprender el fútbol. Tres, una ideología de vida que les pide ser enterrados de esa forma”, cuenta Villanueva.

‘Adiós, Asmita’

“Cuando lo mataron, sus amigos me suplicaron: ‘Déjenos despedir a Óscar como se lo merece’”, relata la madre, “Acepté. Era lo que él más quería en vida”.



Óscar entró por última vez al estadio El Campín en su ataúd azul, donado por el gerente de Coorserpark, otro hincha de Millonarios. Los muchachos cargaron el cajón, le dieron una vuelta a la cancha y lo llevaron a saltar a la tribuna a la que asistía. Esa tarde, la funeraria quedó repleta de jóvenes que no iban en traje negro, sino con su camiseta azul, la de siempre.

***

Óscar, tu madre me contó tu historia. Cuatro años después. no derrama una sola lágrima. Uno de tus agresores está en la cárcel. Y ella ya encontró el perdón.

Sonríe al pensar que ahora tiene cientos de hijos azules como tú. Armaron una fundación que lleva tu nombre, Hermandad Sandino, para ayudar a mujeres cuyos maridos mueren por riñas de hinchas. El fútbol tiene otra cara en Suba. Nadie te olvida en el barrio.

***

Las tumbas son un rastro de que algo no marcha bien en la afición. Las barras bravas aparecen en la capital durante los años 90 y viven sus peores momentos a principios de la década del 2000.



Para esa misma época nacen iniciativas locales. La más famosa en Bogotá fue Goles en Paz, dirigida por el sacerdote Alirio López y por Alirio Amaya, quien aún trabaja en política pública para el goce del fútbol. “En 2009 aparece la Ley 1270 de 2009, una política nacional basada en los derechos que sale del estadio”, explica Amaya.



De acuerdo con Amaya, es clave pensar en una legislación que actúe para los hinchas, no contra ellos. Además, que comprenda los contextos y espacios que van más allá del estadio, “allá es donde más se presentan los enfrentamientos”.

Toc, toc

“Toc, toc”. los hinchas vivos dicen adiós a sus amigos. Ofrecen un último trago, una “sopladita”. Para ellos, el aguante continúa, la pelota sigue rodando.



Si de algo se pueden jactar estos muertos es de que nunca les faltan flores ni dolientes. En los cementerios, si se presta atención, suele haber algún visitante con camiseta.



“Las barras son una subcultura urbana que se multiplica en el tiempo. Se reconstruye y reagenda cada ocho días”, explica Alejandro Villanueva.

***

Óscar, en vida coreaste tu sentencia final: “Ni la muerte nos va a separar / porque desde el cielo te voy a alentar”.¿Recuerdas? Así dicen las barras de Millonarios.

Y tú aguantaste, firme, “de la cuna hasta el cajón”.



Mamá dio golpecitos a tu tumba, “toc toc”. Volverá en junio. Cuando cumplas cinco años de muerto y cuando tu equipo del alma celebre 72 años.

