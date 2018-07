Trampas y mitos alrededor de la revisión técnico-mecánica

Cada vez que se realizan operativos de control en la calle para el cumplimiento de la revisión técnico-mecánica, las autoridades no dejan de sorprenderse con las chambonadas que cometen conductores, propietarios y mecánicos con la complicidad de algunos operarios de los centros de diagnóstico automotriz (CDA). El objetivo: certificar, por debajo de cuerda, que aquella chimenea rodante está en perfectas condiciones.

Papel contact en el parabrisas roto para simular una calcomanía con burbujas, gaseosa en el exhosto para que atrape el hollín, llantas lisas con poco aire para mejor fricción en la frenada, bombillos y baterías alquiladas para pasar las pruebas o esponjillas de alambre dentro del silenciador para que no salgan partículas contaminantes –como descubrió hace poco en una volqueta el intendente José Valero Moreno, en un operativo sobre la calle 6.ª con carrera 42, cerca de un CDA– hacen parte de esas artimañas de los que se las quieren dar de vivos apelando a la ley de atajo.



Mitos o trampas en esa cadena de ilegalidad y corrupción, lo cierto del caso es que en la realidad cada vez que un vehículo sale a la calle en esas condiciones se convierte en un peligro para la sociedad.



Motos que resbalan en la vía por el aceite que escurre de un motor, pasajeros que salen disparados por puertas que se abren en plena marcha, choques por falta del espejo y grandes bocanadas de contaminantes en cada acelerada mientras cambia el semáforo son solo parte de esta situación.

Este bus del SITP fue llevado a los patios por fuga de Acpm en el tanque combustible. Esa contaminación ambiental por partículas es que la sube y llega hasta a los pasajeros. Foto: Hugo Parra / EL TIEMPO

Entre enero y junio se han producido varios accidentes de tránsito que ya dejan dos muertos y 180 lesionados. Las hipótesis que manejan las autoridades señalan que 93 casos fueron posibles fallas en los frenos, 18 por las llantas lisas, 12 por daños en la dirección, 9 por problemas en las puertas, uno por fallas eléctricas y 30 más por causas aún por establecer.



El coronel Rodolfo Carrero Villamil, comandante seccional de tránsito de Bogotá, dijo a EL TIEMPO que ya se han impartido más de 25.143 órdenes de comparendo en lo que va corrido del año, de los cuales 7.222 corresponden a vehículos que contaminan con gases y 7.824 a motos que no cumplen con las normas.



La cifra no es nada significativa si se tiene en cuenta que un informe presentado por la Superintendencia de Transporte a comienzos de año reveló que en Bogotá el 42 por ciento de los vehículos evadió o no hizo la respectiva revisión.



Esto es poco más de 800.000 automotores de un total de 2’370.913 de parque automotor, del cual 1’925.208 deben tener la revisión técnico-mecánica. Esto sin contar los camiones de carga liviana y pesada que llegan a diario.

Según los estudios de matriz origen-destino que maneja la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), se estima que cerca del 70 por ciento de los camiones son registrados fuera de la ciudad.

Contaminación pesada

Al revisar los datos oficiales, el 43 por ciento de las emisiones de material particulado (PM10), ese polvillo que entra a los pulmones y causa graves enfermedades respiratorias, proviene de los de carga pesada.



Por lo general, la mirada de los debates se pone sobre los buses de TransMilenio. Pero las cifras oficiales señalan que los rojos son responsables del 1,8 por ciento de material que contamina la ciudad. En el acumulado, el SITP y TM arrojan el 9,8 por ciento. Y hay un 33,6 por ciento entre particulares y otros vehículos como las motos, que ya tiene disparadas las alarmas.



Parte del problema de irregularidades está también en centros de diagnóstico que se dejan comprar y empapelar por incumplir con lo establecido en las normas. De los 80 CDA que hay en la ciudad, la mitad están en procesos sancionatorios. Precisamente, en lo corrido de 2018, se realizaron tres operativos especiales a los vehículos que fueron certificados en los diagnosticentros. Es decir, que cogieron a los automotores a boca de jarro, saliendo de la revisión técnico-mecánica.

Los resultados de estas operaciones terminaron con “la imposición de suspensión de actividades a doce equipos de propiedad de tres centros de diagnóstico automotriz”, según el informe del Distrito. Los CDA son el puente entre el Estado, los particulares y la sociedad. Ellos tienen sobre sus hombros la responsabilidad de autorizar la salida a la calle de un automotor con todas las calidades.



Testimonios de ciudadanos reconocen que han pagado la ‘mordida’ en los CDA para que les dejen pasar el espejo roto, la manguera de recirculación de gases desconectada, la tapa de la gasolina amarrada con cauchos, y toda suerte de irregularidades que se pagan con un billete en la guantera para que el operario no diga nada.

Según la información oficial, el 43 por ciento de los camiones que circulan en Bogotá son los que más contaminación causan. El 70 por ciento son matriculados en otras ciudades. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

También está el manejo de algunos políticos con claros intereses particulares. Muchos de ellos salen a defender a los dueños de vehículos de carga en mal estado con el argumento mal entendido del derecho al trabajo. Lo que se sabe es que detrás de esto lo que se busca es desviar la atención sobre el grave problema de contaminación.



La multa por no tener la revisión técnico-mecánica es de 390.600 pesos. A esto se suma el pago del parqueadero, la grúa y, además, las reparaciones que tiene que hacer que suman más de un millón de pesos. Lo que a la larga se evidencia es un problema de cultura en la que se tiende a pensar que es más barato evadir la ley con llantas dañadas que mantener el vehículo al día.



El secretario distrital de Ambiente encargado, Óscar López, dijo que parte de la responsabilidad está por el lado de las empresas y de los propietarios de los camiones, a quienes les debería recaer la multa. Sin embargo, el que paga por esos remiendos es el conductor, el eslabón más débil en esta cadena.



Se calcula que cuando un conductor de carga se detiene en un semáforo y comienza a acelerar o cuando no se hacen los cambios de aceites en el kilometraje indicado, la contaminación aumenta entre un 10 y un 14 por ciento. De ahí que la empresa privada y la administración pública adelanten el programa de ecoconducción, que busca enseñar a manejar bien para reducir la emisión de gases.



Mientras que el oficial Carrero Villamil dice que la multa se debe elevar porque aquí lo que está en juego es la vida y la integridad de las personas, el presidente de la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar), Juan Carlos Rodríguez, afirma que el gremio está de acuerdo con hacer ajustes a los parámetros de medición técnico-mecánica para mejorar la calidad del aire, pero rechazó medidas restrictivas como la prohibición de la circulación de camiones. Dice que las decisiones no pueden ser coyunturales, sino planificadas.

‘Multas deberían ser para empresas’

La Secretaría Distrital de Ambiente solicitó al Ministerio de Transporte que se modifique la normatividad para que la multa por fallas en la revisión técnico-mecánica se haga efectiva a las empresas y no al conductor. El experto en salud pública de la Universidad de los Andes Luis Jorge Hernández advirtió que “cuando un vehículo está en malas condiciones se convierte en una verdadera arma mortal”. En Colombia, durante el 2017, se presentaron más de 5.800 lesiones por accidentes de tránsito.



HUGO PARRA GÓMEZ

EL TIEMPO

hugpar@eltiempo.com

En Twitter: @hugoparragomez