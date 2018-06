Plantas medicinales: un poder que nace en zonas rurales de la ciudad

Bogotá cuenta con un tesoro ancestral en su borde oriental: plantas con el poder de preservar la salud de quienes las utilizan. En la ciudad empleamos solo las más comunes; sin embargo, hay 46 plantas medicinales reconocidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), según el Jardín Botánico de Bogotá (JBB).

Es por esto que investigadores de la línea de biodiversidad y servicios ecosistémicos del JBB realizaron un estudio sobre las plantas medicinales endémicas y cultivadas en las veredas El Verjón Alto y El Verjón Bajo, en la localidad de San Cristóbal, recogiendo los conocimientos de los campesinos que habitan allí.



La investigación, en estas zonas de bosque alto andino y páramo, arrojó la presencia de 35 especies de plantas herbáceas de 18 familias, entre ellas, 15 especies cultivadas y 20 endémicas.



En estas dos veredas, las plantas más cultivadas son el canelón, que sirve como relajante natural; el chulco, para combatir el dolor de garganta; la ortiga, que mejora la circulación de la sangre; el poleo, que alivia la tos; y el viravira, que ayuda a desinflamar la próstata.



Para Claudia Machado, médica especialista en terapéuticas alternativas y farmacología vegetal, uno de los mayores beneficios de las plantas medicinales es su bajo costo.



“Por ejemplo, los medicamentos para un paciente que sufre de hipertensión tienen un costo muy elevado, pero podemos recetarle que incluya el ajo en su dieta, una especie muy económica que tiene propiedades hipotensoras”, cuenta.



Claudia señala que las enfermedades más comunes que llegan a su consultorio son la osteoartrosis degenerativa, la gastritis y la hipertensión, “todas ellas pueden tener un tratamiento natural”, afirma.



Destaca además otras plantas medicinales como el toronjil, que es un sedativo; la valeriana, un tranquilizante; la paciflora, un inductor del sueño, y el diente de león, un diurético.

‘Que no se pierda el conocimiento ancestral’

Alexandra Pineda, investigadora del proyecto del JBB, sostuvo que “las personas más jóvenes de las zonas que visitamos nos decían que los que sabían qué plantas eran las más comunes en el lugar, las que más se cultivaban y para qué se utilizaban eran sus padres o abuelos”, contó Pineda.



De allí la importancia de la investigación –que está planteada hasta 2020–: reconocer las zonas rurales con las que cuenta Bogotá y recoger de allí los conocimientos que se han ido perdiendo de generación en generación.



Auder Molina, productor agrícola de Sumapaz, cuenta que, para él, las plantas medicinales son sabiduría. “Nuestros ancestros no tenían hospitales ni médicos profesionales. Teníamos que acudir a lo más cercano, que son las plantas”, dice.



Luego de las visitas a El Verjón, los investigadores también hicieron el estudio en cuatro plazas de mercado: la Samper Mendoza, Paloquemao, 7 de Agosto y la Carlos Restrepo, donde se identificó la concentración de ventas de plantas medicinales.

El sauco es utilizado para descongestionar las vías respiratorias. Foto: Santiago Saldarriaga Sábila: para combatir el estreñimiento. Foto: Archivo Caléndula: se usa, sobre todo, como desinflamatorio y cicatrizante. Foto: Santiago Saldarriaga Menta: antiflatulento y antiinflamatorio. Foto: Claudia Rubio

José López, investigador del JBB, explicó que en estas plazas se realizaron las mismas entrevistas a las personas que comercializaban plantas medicinales.

“Quisimos saber si los beneficios que decían de las plazas eran los mismos que mencionaban los campesinos. Encontramos que no, los vendedores añadían otras bondades”, afirmó el investigador.



Martha Quintero, comerciante de la plaza de mercado del 7 de Agosto, cuenta que las plantas medicinales son para ella su sustento y su vida entera. “Para todos los que las sabemos usar, son una fuente de salud y bienestar”, cuenta. No obstante, Martha explica que las plantas no solo se utilizan para la salud.



“Hay plantas de baño, de riego y para cuestiones como el amor. Por ejemplo, nosotros vendemos la verbena para cuestiones esotéricas y de salud. Ella sirve para calmar a los niños cuando son rebeldes, se les da una gotica, se les hace una camita y el hijo deja la rebeldía. Y en salud, la verbena no permite que le suba la fiebre a un grado muy alto”, cuenta.



La médica alternativa Claudia Machado advirtió que así como una planta medicinal puede ser benéfica para la salud, la toma indiscriminada en dosis, regularidad y cantidad, sin conocimiento, también puede ser contraproducente.



“Por ejemplo, las flores de sauco son un sedativo para la tos, pero las hojas producen diarrea, así que hay que saber cómo utilizarlas, y para ello en internet se encuentran artículos con sustento científico que pueden despejar las dudas”, aclara.

El ‘boom’ de las plantas medicinales

Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo en plantas, según un reporte del Instituto Humboldt. Dicho informe expone que el país cuenta con un estimado de 56.343 especies de fauna y flora.



Doris Gutiérrez, investigadora de la subdirección científica del JBB, afirma que el auge de las plantas medicinales responde a que los medicamentos más potentes, en su mayoría, son aquellos que tienen componentes de origen natural.



“Ahí uno entiende que las plantas son especies que llevan mucho más tiempo que nosotros en la Tierra, que se han logrado adaptar a cambios climáticos y que son productoras de sustancias que deben tener alguna función o propiedad. Ellas las producen para ellas, pero también nos pueden ayudar a nosotros”, puntualizó.

