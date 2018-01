Buscan que fiesta de Reyes en barrio Egipto sea patrimonio

Cuando Ana Arenas vio aparecer la batucada del grupo Bembé, saltó de alegría. Allí estaban esos jóvenes llenos de energía y sabor con sus tambores a todo dar, y detrás de ellos, los tres reyes magos que, encaramados en sendos zancos, se abrían paso entre la muchedumbre que asistió este domingo a la fiesta que cada año se realiza por esta época en el barrio Egipto, centro oriente de la ciudad.



Desde tempranas horas, el sol pintó sin una sola nube en el cielo capitalino. Y a medida que fue avanzando el día, el azul celeste fue cubierto por una mancha gris de lluvia que amenazó con desgajarse sobre el oriente, donde están todos los cerros tutelares que resguardan al barrio Egipto.

Ana miró y dijo al reportero de EL TIEMPO: “Y si llueve no importa, nos mojamos pero nos divertimos”. Carcajadas.



Y es que a esta mujer se la veía tan alegre y feliz como cuando un niño entra por primera vez a un parque de diversiones. Ella nos contó que fue a esa fiesta con su amigo Hollman Salazar y con Karen Acosta. Y relata que comieron pelanga, postre y, obvio, tomaron la bebida que es un símbolo en esa festividad: la “chicha para la dicha”.



Ana es bogotana, vive en el barrio Patio Bonito, en el suroccidente de la ciudad, y nunca antes había estado en una fiesta de Reyes Magos, esa celebración religiosa, pero también de tradición cultural, gastronómica, que se realiza desde hace 103 años en Bogotá.



Como es costumbre, la avenida Circunvalar desde la calle 8.ª al norte se cierra para la instalación de las 150 carpas donde se ubica la venta de comida: cuchuco con espinazo, fritanga, gallina criolla, carne al horno, lechona, tamal y todo un menú gastronómico para el disfrute no solo de los habitantes del sector o los de la ciudad, sino también para los extranjeros que no dejan de curiosear por esta zona.



También se vieron postres de todas variedades, salpicón, arroz con leche, leche asada, merengón y el litro de chica que se vendió a eso de 12.000 pesos.



Hay que destacar la seguridad, pues más de 250 uniformados realizaron controles a las entradas y salidas de las calles aledañas. Egipto es la frontera natural con el barrio turístico e histórico de La Candelaria, de ahí la importancia del intercambio cultural.



No faltaron por allí los políticos oportunistas que intentaron empañar la fiesta con sus megáfonos y parlantes a todo volumen invitando a votar por este o por aquella candidata. Los gestores de convivencia les pidieron que se retiraran porque al fin y al cabo este es un evento religioso y cultural.



El alcalde de La Candelaria, Manuel Calderón, le dijo a EL TIEMPO que en este evento se invirtieron 327 millones de pesos y que gran parte de las actividades se lograron con gestión de las demás entidades, como las secretarias de Salud, Seguridad, el apoyo de Bomberos, entre otras.



Ciudadanos del sector, así como el mandatario local, agradecieron la colaboración y el apoyo del párroco de la iglesia de Egipto, Víctor Hugo Claros, y de los miembros de la junta de acción comunal (JAC). Fue gracias a ellos que personas como Ana Arenas pudieron disfrutar del día de los Reyes Magos pese a la amenaza de lluvia.



Para este lunes se espera la jornada de las finales de juegos tradicionales como tejo, minitejo, vara de premios, cucunubá, trompo, entre otros. Además, en la tarde estará toda la parrilla musical con 12 grupos locales, seis distritales y al cierre un artista nacional.



El alcalde Calderón dijo que este año van a buscar que la celebración se declare patrimonio intangible del Distrito, tema que se está trabajando con el Instituto de Patrimonio, documento que se entregará a la Secretaría de Cultura para garantizar su institucionalidad.

HUGO PARRA

EL TIEMPO

En Twitter: @hugoparragomez