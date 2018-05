Los audios que incriminan a un taxista en el asesinato de su expareja

La noche del 18 de abril del 2018 asesinaron a Yudy Angélica Beltrán Arango en su propia casa, en el barrio Molinos de la localidad Rafael Uribe Uribe. Tenía 35 años y dos hijos, uno de 18 y una pequeña de seis. El agresor fue su expareja, de quien se estaba divorciando pero con quien aún convivía.

Todo indica que el hombre no toleraba la idea de que ella rehiciera su vida con alguien más, por lo que planeó su asesinato. “Qué pena comadre, pero si la llego a cag.. usted es la madrina de la niña y yo dejo una cantidad de papeles listos, con unas platas, que así se tenga que vender lo que se tenga que vender, pero no se la dejo a esa familia ni a nadie”, le comentó a través de un audio de WhatsApp Carlos Alberto Casas, el confeso asesino, a una persona cercana días antes de los sucesos.



Estos mensajes los obtuvo el Gaula de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) en medio de las investigaciones para hallar a Yudy, quien había sido reportada como desaparecida. De hecho, la familia de la víctima le indicó a las autoridades que el principal sospechoso sería Casas, quien la había amenazado en reiteradas ocasiones.

La Policía habló con el hombre de 48 años, pero él respondió que no tenía nada que ver con la muerte de Yudy. Incluso, como lo confirmó el coronel Luis Enrique Sánchez, comandante del Gaula de la Mebog, esta persona se mostró dispuesto a colaborar en la búsqueda.



“Él niega toda acción, nos entrega un volante ayudando a ubicarla, pero un familiar nos entrega unos audios donde insiste en que no va a permitir que se burlen de él”, confirmó el coronel Sánchez.



Alberto Casas, quien es taxista, manifestaba en esos audios que ya había tomado una decisión: “Mire comadre, soy consciente de una cosa, se me metió algo en la cabeza, sé que lo más posible es que termine en una cárcel, sí, no me importa”, manifestaba el agresor, quien continuaba diciendo: “Si me voy a una cárcel no dejo a nadie vivo, eso lo tengo más que claro, porque así tenga que ponerle una granada se la pongo”, amenazaba.

Con esta información los investigadores del Gaula pusieron la lupa en el hombre y, revisando las cámaras de seguridad del conjunto cerrado en el que vivían, identificaron cómo el 19 de abril a las 6 de la mañana –un día después de reportada la desaparición–, Carlos Alberto sacó un paquete sospechoso de su apartamento y lo subió al taxi.



“Verificamos las marcaciones del GPS del vehículo, sacamos unos puntos de referencia por Tunjuelito y por Soacha, y en ese municipio, en un caño, vemos un paquete parecido”, relató el Coronel Sánchez, quien añadió: “Había un cuerpo, solicitamos apoyo del laboratorio e identificaron que era una mujer que coincidía con ciertos detalles y se logra establecer la plena identidad de la persona que estaba reportada”, concluyó el oficial.

De inmediato se dieron a la búsqueda del sujeto, quien fue detenido en una estación de servicio en la que tanqueaba su taxi en el centro de la ciudad.



El hombre fue capturado y posteriormente aceptó los cargos que la Fiscalía le endilgó por el delito de feminicidio agravado. El Juzgado 18 con función de control de garantías de Bogotá le dictó medida de aseguramiento intramural en la cárcel La Modelo.



Óscar Murillo Mojica

Redacción EL TIEMPO

Twitter: @oscarmurillom