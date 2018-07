Mujer asesinada por su expareja lo había denunciado ocho días antes

La ciudad fue sacudida este fin de semana por un nuevo caso de feminicidio. Esta vez, una mujer de 26 años, oriunda del departamento del Huila y quien había llegado hace pocos meses a la capital del país, fue atacada por su expareja sentimental en la localidad de Puente Aranda.

El hecho ocurrió la noche del pasado domingo en una vivienda del barrio La Asunción, cuando el agresor, tras una discusión, le disparó en dos ocasiones a la víctima, quien, según lo confirmado por un familiar, ya había denunciado al hombre ante la Fiscalía.



“El tipo no quería salirse del apartamento, ella hace como ocho días lo demandó porque la había golpeado, pero no hicieron nada”, sostuvo el allegado ante las cámaras del Noctámbulo de Citytv.



De acuerdo con lo confirmado por las autoridades, los impactos de bala alertaron a la comunidad, que de inmediato avisó a la Policía. El hombre, al percatarse de la presencia de los uniformados, decidió quitarse la vida.



De hecho, según afirmó esta persona, la mujer venía siendo víctima de constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de Reinaldo Mendoza, su expareja y atacante. Según los datos suministrados por Medicina Legal, entre enero y mayo de este año, se registraron 4.312 casos de violencia de pareja en las que una mujer resultó lesionada.



“La Policía Nacional primero lamenta este hecho. No aceptamos ningún tipo de agresión hacia las mujeres o menores de edad, es un caso lamentable nuevamente de intolerancia y feminicidio, donde su pareja, al parecer por problemas personales, le causa la muerte”, sostuvo el teniente coronel Carlos Hernández, oficial de Inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá.



Hasta el lugar llegaron unidades del CTI de la Fiscalía para hacer el levantamiento de los cuerpos, mientras que el coronel Hernández precisó que hombres de las unidades de inteligencia ya están adelantando las investigaciones para determinar con exactitud qué fue lo que sucedió.



“Al parecer, venían con una problemática a nivel familiar en la intimidad de su hogar”, sostuvo el oficial.



Finalmente, los allegados de la víctima lamentaron que las autoridades atendieran la situación cuando ya era demasiado tarde. “Dicen que demanden pero no hacen nada, vinieron pero ya para qué”, se quejó el familiar de la víctima.



Pero ¿por qué no son efectivas las denuncias para prevenir estas tragedias? Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, sugirió las razones.



“Hay que ver dos situaciones, un proceso cultural donde se naturalizó la violencia contra la mujer y víctimas que creen que la violencia es solo física y pasan por encima otras como la psicológica o la sexual, y lo segundo, barreras de denuncia, donde el país no cuenta con la infraestructura ni las unidades de atención suficientes para brindar la protección a las mujeres”, sostuvo.



Por último, Nieto añadió que el no contar con la infraestructura suficiente impide gestionar de manera adecuada un sistema de alertas tempranas que permita hacer seguimiento a estas agresiones, que inician en lo verbal y lo psicológico y que están terminando en feminicidios.

