Preocupación en Rosales por ola de asaltos

El caso de una mujer de 30 años que recibió tres impactos de bala la noche del lunes, por parte de delincuentes que le robaron su camioneta de alta gama mientras ingresaba a su casa, en la carrera 3.ª con calle 74A, no es el único hecho de inseguridad que se ha reportado en este sector en las últimas semanas.



Algo similar sucedió el pasado 11 de enero en la zona. Una mujer narró en un chat de vecinos del barrio cómo, tras ir a tanquear su vehículo en una estación de gasolina ubicada en la carrera séptima con calle 69, fue seguida por hombres en moto que, al llegar a su edificio residencial, a pocas cuadras, inmovilizaron al guardia de seguridad y la atacaron.

“Intentaron abrir mi puerta y golpearon el vidrio con un arma. Mi reacción al ver el arma fue acelerar y así logré escapar a toda velocidad, los tipos de la moto salieron a perseguirme pero me encontré con unos policías en el camino y los perdimos”, narró la víctima, quien por fortuna no resultó herida.



Sin embargo, su caso y el de la mujer de 30 años, quien se recupera en la clínica Country, tiene en alerta a los vecinos y a las autoridades.



“Falta que el general de la Policía dimensione lo que ocurre en el sector, se lo hemos venido diciendo desde el 2013: a la zona pueden llegar más personas que a la 93 y los dos patrulleros no dan abasto. Por ser una zona de turismo a veces tenemos el acompañamiento de Policía de Turismo, pero es esporádico y no se empalman con la comunidad”, contó Camilo Reales, habitante de Rosales.



Por su parte, la Policía confirmó que están adelantando las pesquisas necesarias para identificar a los responsables del ataque a la mujer de 30 años.



