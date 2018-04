131.000 millones de pesos para intervenir la avenida Calatrava

30 de abril 2018 , 10:25 a.m.

30 de abril 2018 , 10:25 a.m.

Los huecos, trancones e inseguridad para peatones y ciclistas, tienen tan agobiados a los vecinos de la avenida Calatrava (calle 127A), entre la avenida Boyacá y la carrera 91, que no han dudado en salir a marchar en varias oportunidades exigiendo una solución.

“Cada día los huecos se hacen más grandes y los charcos ya parecen piscinas. Las rutas escolares ya no quieren recoger a los niños”, dijo uno de los habitantes del sector.



Otra de las inconformidades de los vecinos son los largos trancones que se forman en esta calle, entre la carrera 91 y la avenida Boyacá.



“Un tramo que no debería demorarse más de cinco minutos, estamos gastando entre 40 minutos y una hora”, dijo otro vecino.



Y es que por esta vía, que no cuenta con andenes, es usada por vehículos, motos, buses de servicio público y centenares de ciclistas.

¿Qué dice el IDU?

A una de las marchas asistieron funcionarios del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), quienes explicaron los planes que tienen para atender este corredor.



“Entendemos perfectamente la incomodidad que tiene la comunidad por el estado de la vía. Tenemos un proyecto específico, cuyo contrato de diseños termina el próximo mes. Luego procederemos a contratar la ejecución de la obra para el segundo semestre de este año”, dijo Rafael Abuchaibe, subdirector general de Desarrollo Urbano del IDU.



Según Abuchaibe, el proyecto que se ejecutará en esta zona, para el que ya se tienen garantizados 131.000 millones de pesos, tiene cuatro carriles, 52.000 metros cuadrados de espacio público y una ciclorruta asociada de 1,8 kilómetros.



El proyecto también contempla tres puentes vehiculares en la interconexión con la Boyacá y un paso peatonal elevado.





Redacción EL TIEMPO ZONA