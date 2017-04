Feback, la artista urbana que hace trabajo social en Usaquén

En Usaquén, hablar de UPZ 9 o Verbenal, por lo general, es referirse a uno de los territorios más marginados de esta localidad del norte de Bogotá, en donde la falta de espacios para hacer deporte y actividades culturales, ha sido algunas de las causas para que muchos jóvenes pierdan el rumbo de sus vidas y, en algunas oportunidades, se entreguen a las bandas delincuenciales que se aprovechan de las condiciones sociales de esta zona.

Fernanda Blanco o Feback es una artista urbana de 28 años que nació y creció en El Codito, uno de los barrios más estigmatizados de este sector, a causa de la delincuencia; sabiendo eso, esta mujer quiso, a través de su talento, hacer algo diferente para que su barrio no siga siendo sinónimo de violencia o peligro, sino de esperanza y cambio. Así, desde hace 7 años, Feback trabaja en proyectos artísticos con jóvenes de esta zona; ella los vincula a grupos de hip hop, grafiti y break dance, para que ocupen su tiempo libre y se potencialicen como artistas.



"Cuando los chicos descubren que tienen un talento y lo empiezan a desarrollar; y además encuentran espacios para poderlo hacer, se alejan de los peligros que traen las calles y las bandas delincuenciales", cuenta Feback, quien en este momento trabaja con 25 jóvenes de esta UPZ de Usaquén, con la colaboración de su amiga Ingrid Cristancho. Ella le facilitó un espacio en el centro cultural que lidera en El Codito para que se puedan hacer los talleres de música y baile.

Cuando los chicos descubren que tienen un talento y lo empiezan a desarrollar, se alejan de los peligros que traen las calles y las bandas delincuenciales

Pero el camino no ha sido fácil, a parte del centro cultural de El Codito, no cuentan sino con los parques de los barrios para ensayar y, muchas veces, tienen problemas para solicitar los permisos y realizar la logística para que los jóvenes lleguen al lugar y tengan, entre otras cosas, buen sonido.



Pero, Feback conoce perfectamente cuáles son las necesidades y los sueños de los jóvenes de su comunidad; por eso, a pesar de las necesidades que surgen en su labor, no pierde la motivación "El trabajo no es fácil, pero desde que se tenga un sueño, se puede hacer realidad. Iniciamos con solo seis jóvenes y hoy ya somos 25. esperamos que el grupo siga creciendo y los jóvenes desarrollen sus talentos", expresó la artista.

En concieto Febak 'Suspiros de Victoria' es el primer trabajo discográfico de Feback.

La carrera musical de Feback, cuyo significado, según Fernanda, es 'la fe que vuelve', inició hace 12 años. Desde entonces, además de estar enfoca en su proyecto social, ella también ha crecido como artista, hace poco sacó su primer trabajo discográfico titulado 'Suspiros de Victoria, cuyas canciones han sido, en la mayoría, inspiradas en las historias de los jóvenes con los que ha trabajado; también ha participado en Hip Hop al Parque y ha logrado cantar fuera del país.



"He querido crecer como artista para que los jóvenes vean que los sueños sí se pueden cumplir. Yo soñaba con sacar un disco y ya lo hice; también soñaba con salir del país y gracias a la música lo hice. Entonces, vamos a seguir trabajando para abrir más espacios culturales en los barrios de Usaquén y, si es posible, en otras localidades, para que nazcan nuevos artistas", concluyó Feback.

He querido crecer como artista para que los jóvenes vean que que los sueños si se pueden cumplir.

Y mientras los nuevos espacios artísticos se abren, esta mujer en compañía de Ingrid Cristancho, su amiga y apoyo en la labor de cambiarle la cara a El Codito y otros barrios de la UPZ Verbenal, como Tibabita y San Antonio Norte, continuarán motivando a más jóvenes de su sector para que vean que entre ellos mismos pueden cambiar su entorno.

En el espacio cultural de Ingrid Cristancho, en El Codito, se abrió un lugar para las artes la música y la danza liderados por Feback. Foto: Ingrid Cristancho

Además, desde ya, el grupo de jóvenes con los que trabaja Feback, se están preparando para participar en el Festival Tributo a la Mujer, el cual se espera que se realice en septiembre de este año. Allí planean pintar entre todos un muro con la temática de la no violencia.



