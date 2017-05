Con documento de diez puntos, Peñalosa cuestiona a sus contradictores

Mientras que el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el lunes que no descartaba la posibilidad de suspender las revocatorias que no cumplan con la ley que las permite convocar, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, les hizo frente a los promotores de la revocatoria de su mandato.



En un documento de 10 puntos expone cuáles son las razones por las que los argumentos de las iniciativas que se adelantan carecen de sustento.

Cabe señalar que a la fecha solo el comité Unidos Revoquemos a Peñalosa ha presentado las firmas que recogieron –más de 700.000– de ciudadanos que avalarían la votación, a fin de que los bogotanos decidan si salen o no a las urnas, mientras que el segundo grupo continúa con la recolección.

Los puntos

El primero que señala la Administración Distrital corresponde al avance que ha tenido la descongestión de los servicios de urgencias en la red pública. La meta, señala, es construir 40 centros de atención prioritaria en salud (Caps) al 2020, de los cuales 9 ya están en operación, y durante el 2016 atendieron a 33.000 ciudadanos.



Uno, especializado en cancerología, entrará a funcionar en los próximos meses y ya se asignaron recursos para la construcción de otros 11.



La segunda razón con la que defiende su gobierno es la reorganización del sistema de salud distrital, a través de cuatro subredes, cuya creación fue aprobada por el Concejo de Bogotá, en abril del año pasado.



Con las del Norte, Sur, Suroccidente y Centroriente, se permitió la “consolidación de un solo sistema por subred para historia clínica, facturación y pagos, autorizaciones médicas y consultas”. Esto le ha traído ahorros a la ciudad por $ 62.000 millones.



El tercer punto se refiere a la construcción de nuevos colegios para atender la demanda educativa. En este ítem, el Distrito señala que, por un lado, se construirían 30 colegios al finalizar su gobierno, de los cuales tres obras se están ejecutando; otras tres están en proceso de contratación; cuatro en fase de diseños y otros cinco predios están identificados.



El cuarto punto es uno de los más delicados, pues se refiere al compromiso de dejar el 30 por ciento de las obras civiles de la primera fase del metro, acción que uno de los comités ha sido enfático en reclamar.



El Distrito señala que se ha avanzado en la creación de la empresa que gestionará la obra (Empresa Metro), la contratación de los estudios con la consultora Systra y la planeación del trazado con la integración de 10 de las 15 estaciones de la fase I integradas al actual sistema de transporte.



La quinta razón es la definición de la Ruta Integral de Atenciones para niños y niñas, que como se estructuró, ofrece 28 servicios y cubre a 152.129 niñas de entre 0 y 5 años y 11 meses.



El sexto argumento es la promoción del uso de la bicicleta. Con este trabajo se abrió un nuevo biciparqueadero con 553 cupos, y se adelanta el mantenimiento de 18 kilómetros de ciclorruta en la alameda Porvenir. Asimismo, este año se trabajarán 15 kilómetros adicionales. La meta en el cuatrienio es de 80 kilómetros de mantenimiento.



“Se han entregado 16,4 km de ciclorruta y se han instalado 3.268 señales verticales de pedestal. Al finalizar este año, se espera alcanzar 37 km”, indica el Distrito.



El séptimo punto se refiere al mejoramiento de parques en la ciudad y a la construcción de escenarios lineales. Dice que avanza en la compra de predios en la Hacienda los Molinos, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Además, se comprometió a construir 75 canchas sintéticas en la ciudad: van cinco entregadas y 40 se harán este año.



El octavo punto está enfocado en la construcción de cinco equipamientos culturales, recreativos y deportivos. Asegura que seis parques ya se están adelantando, así como dos centros culturales y recreativos en El Tunal y en Fontanar del Río.



El noveno aspecto es el de seguridad, y su compromiso es el diseño e implementación del Centro de Comando y Control, que ya se realizó. También la entrega de 1.098 puntos con cámaras instaladas. Para este año habrá 496.



El último punto tiene que ver con la reglamentación de hectáreas para la construcción de viviendas dignas. De las 5.000 que espera viabilizar, hay 2.476 reglamentadas. Además, hay 43 expedientes en trámite para legalización de zonas, y otras 11, para reglamentar.

Promotores respondieron

Como un golpe a la democracia describió Román Vega, vocero del comité Unidos Revocamos a Peñalosa, el anuncio del Consejo Nacional Electoral de estudiar la posibilidad de suspender las solicitudes de revocatoria, si no cumplen la ley que permite convocarlas.



“Si nos tumban este proceso, acudiremos al Consejo de Estado porque en el CNE se pretende favorecer una decisión política”, señaló el vocero de este comité, que entregó a la Registraduría Nacional más de 700.000 firmas que recolectaron de ciudadanos en Bogotá.



Agregó que “nuestra batalla no solo es por la revocatoria, sino que no es posible que se burlen los derechos que hemos adquirido como ciudadanos”, señaló Vega.



Explicó que en la exposición de motivos que presentaron ante el CNE para solicitar la revocatoria del alcalde Peñalosa expresaron que se debía “a insatisfacción generalizada de la ciudadanía, y no al incumplimiento del Plan de Desarrollo. Esto lo contempla la ley”, concluyó el hombre.



