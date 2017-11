‘Los ladrones nos cogieron de cajero automático a los taxistas’

En lo que va del año en la capital del país se han capturado a más de 951 personas por delitos cometidos en contra de los taxistas, según la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog). El último caso se reportó este martes en la localidad de Kennedy.



Un delincuente que se desplazaba por este sector del sur de la ciudad fue detenido mientras iba en un taxi con un arma falsa y dos cartuchos.



Lo insólito del hecho es que, tras verificar sus antecedentes, los uniformados determinaron que el sujeto había sido capturado en tres ocasiones anteriores cometiendo hurtos a taxistas en la ciudad.

Según el coronel Dairo Puentes Bedoya, comandante Operativo de Control y Reacción de la Mebog, esto se logró gracias al trabajo que se hace conjuntamente con el gremio de los amarillos.



“La invitación es para que sigamos trabajando juntos para dejar fuera de circulación a esta gente que le hace daño a la ciudadanía, más de 951 personas capturadas se han dejado a disposición de las autoridades judiciales gracias a la estrategia con los taxistas”, sostuvo el coronel Puentes.



Para Hugo Ospina, líder del gremio, aunque señaló que el número de detenidos aumentó respecto al año anterior, advirtió que el apoyo de sus colegas con las autoridades pudo ser mayor.



“El gremio de taxistas debió haber aportado más a la Policía Nacional porque tenemos información demasiado valiosa, ¿cuál ha sido uno de los problemas coyunturales? Es que se nos bajó el impulso de ayudar porque la Secretaría de Movilidad no ha hecho nada contra la ilegalidad”, expresó Ospina.



El líder del gremio incluso advirtió que muchos conductores han abandonado los grupos de la red de apoyo, pero aclaró que no es por la acción de la Policía de Bogotá. Finalmente, agregó que en las estadísticas no están contabilizados los robos exprés de los que son víctimas a diario y son pocos los detenidos.



“En la noche los ladrones nos cogieron de cajeros automáticos a los taxistas, muchas veces el ladrón simplemente se va y no se captura”, concluyó Ospina.



BOGOTÁ