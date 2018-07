Antigua recaudadora de pasajes de TM quedaría libre de cargos

Monedero, Cliente Frecuente y Tullave son las tres tarjetas que los bogotanos utilizan para acceder al sistema integrado de transporte público (SITP), y no es gratuito que las dos primeras sigan vigentes, a pesar de que debían haber desaparecido hace casi tres años.

Esto surgió cuando Recaudo Bogotá comenzó su operación (con Tullave), pero en el sistema TransMilenio seguía también operando la firma recaudadora Angelcom, lo que desencadenó un dolor de cabeza para los bogotanos, ya que la tarjeta verde se expidió masivamente y servía para montarse en estaciones de la fase III de TM, pero quedaba bloqueada en las de las fases I y II.



Esta situación llevó en su momento a que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le formulará cargos a Angelcom, por “presuntamente haber desplegado una conducta abusiva al impedir y obstruir el acceso efectivo de Recaudo Bogotá”. Ahora, tres años después, las cosas parecen haber cambiado de rumbo.

¿Posición dominante?

Hace unos días concluyó la investigación hecha por la Delegatura para la Protección a la Competencia de la SIC, que en su informe motivado es contundente en su recomendación: “Que se archive la investigación en favor de los agentes de mercado investigados (tres empresas), así como de las personas vinculadas con dichos agentes (nueve personas naturales)”.



Vale decir que esta no es una decisión per se, sino que se trata de un informe de investigación detallado que se le remite al superintendente Pablo Felipe Robledo, quien tiene la última palabra de archivar o sancionar, aunque sus decisiones casi siempre van en la misma línea de lo dictado por la delegatura en mención.

En cualquier caso, la investigación encontró inicialmente que Angelcom no tenía una posición de dominio, por lo cual no podría haber abusado de esta para bloquear que Recaudo Bogotá ingresara al mercado. De hecho, “la Delegatura corroboró que Angelcom no tenía la capacidad para obstruir el ingreso de Recaudo Bogotá en el mercado definido, ni incentivos económicos para dilatar la integración de los medios de pago para acceder en el sistema TransMilenio y el SITP”, reza el informe.



En todo el reporte, la SIC desestima todos los argumentos que mencionan como culpable a Angelcom de haber abusado de su posición, e indica que en los contratos de concesión hechos por TransMilenio está la respuesta.



EL TIEMPO consultó a la entidad, que se limitó a asegurar que este pleito tenía que ver exclusivamente con dos particulares y la empresa simplemente le remitió a la Superindustria informes solicitados por la entidad, pero que no hace parte del proceso.

Barreras legales

Cuando se abrió este proceso, en mayo del 2015, se aseguró que Angelcom habría logrado obstruir el ingreso de Recaudo Bogotá al mercado, a través de la remuneración y validación que cada persona hace cuando ingresa al sistema y pasa las tarjetas recargadas.



No obstante, en los contratos firmados entre TransMilenio y los concesionarios quedó especificado que la remuneración se daba en razón de las recargas y no de la validación de estas, lo que quiere decir que no importaba cuál tarjeta se usara, sino que los recursos iban dirigidos a cada uno de los privados, y uno no podía bloquear los ingresos del otro.



Todo lo anterior hace que Angelcom, SAR Sistemas Asesorías y Redes, KEB Technology (las tres firmas que estaban en los consorcios de recaudo previos) y sus directivos estén ad portas de quedar sin investigaciones administrativas en este caso, ya que el superintendente delegado, Jorge Enrique Sánchez, recomendó archivar todas las actuaciones.



Ahora, el superintendente Robledo tendrá la última palabra.



SEBASTIÁN LONDOÑO VÉLEZ

Portafolio

En twitter: @SLondonoV

BOGOTÁ