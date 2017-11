Infancia robada, otro precio del abandono / Opinión

Cada vez la escena es peor. La última fue la de dos niños de 7 y 10 años encontrados por la policía metropolitana, solos, en una casa en Bosa. A los agentes les tocó entrar por el tejado y darse cuenta de las condiciones degradantes en las que vivían. Llevaban 14 horas sin comer, y su ropa sucia daba cuenta de las condiciones sanitarias a las que estaban sometidos.

Este es solo uno de los 56 rescates de este año, que han dejado como saldo a 84 infantes en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Pero, si se analiza la situación desde otro ángulo, que se queden solos o fuera de su núcleo familiar, expuestos a los accidentes caseros, a una mala alimentación y sin acceso a una estimulación temprana no es lo único grave, sino el que sean presa fácil de agresiones tan preocupantes como el abuso sexual. No ocurre siempre, pero ocurre. Las cifras están. Durante 2015, 2016 y 2017 (de enero a septiembre), en el ICBF, 5.563 niños, niñas y adolescentes ingresaron a procesos de restablecimiento de derechos como víctimas de violencia sexual. Hay que decir que estos son solo los casos que se denuncian, porque muchos otros se quedan entre muros, el mismo lugar donde acaban sus vidas o se catapultan a la delincuencia.



Hace poco tuve encuentros con algunos jóvenes víctimas de acceso carnal violento. Todos contaron cómo sus padrastros, tíos, hermanos o los amigos de la familia habían sido quienes los ultrajaron por primera vez, ante el desconocimiento o la complicidad de sus padres o mientras sus cuidadores trabajaban. “Mi mamá me vendió desde los 3 años” fue el relato que me dejó sin palabras. Estos mismos niños cargaban ya con un prontuario de delitos. Eso es lo realmente grave de un dato que devela la última encuesta de percepción ciudadana 2017 de Bogotá Cómo Vamos: que un 7 % de niños menores de 5 años permanecen en sus casas solos o con menores a su cargo y un 6 % está fuera de casa al cuidado de vecinos, amigos o familiares.



Las cifras de Medicina Legal en 2017 refuerzan los testimonios de las víctimas: 2.664 menores de edad en Bogotá forman parte de las estadísticas de presunto delito sexual, 516 en la primera infancia; 2.699, de violencia intrafamiliar y 152, de lesiones accidentales. ¿Dónde están esos niños? ¿Por qué no acceden a las instituciones del Distrito? Esa búsqueda debe ser uno de los retos de la actual administración. Hay otros temas, como el de los padres que no tienen otra opción ante la necesidad de llevar un sustento a su familia o el de los que se desentienden porque sí, que también deben ser prioridad. Todavía hay mucha tela por cortar.



CAROL MALAVER

