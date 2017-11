Las amenazas que enfrentan las zonas recuperadas del microtráfico

La Administración Distrital y la Policía de Bogotá realizaron el año pasado 14 sendos operativos para rescatar zonas de la ciudad gobernadas por bandas criminales, que en gran parte se financian con el negocio ilícito del microtráfico.

Con estas intervenciones se logró, entre otras, la recuperación de puntos críticos como el ‘Bronx’, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y Las Cruces; y la disminución de homicidios y lesiones personales en la mayoría de estos sectores.



Pese a que las cifras son positivas, la situación en algunas de estas zonas, o en sus inmediaciones, preocupa. Por un lado, bandas criminales intentan invadir estos lugares y, por otro, habitantes de calle y consumidores de droga migran a barrios cercanos.



Ejemplo de esto es lo que sucedió en días pasados en La Favorita, en el centro de Bogotá, cuando el gancho ‘Mosco’ intentó ocupar, a la fuerza, este sector recuperado el 29 de septiembre de este año. La Policía reaccionó y esto se evitó.

“En cuanto a La Favorita tenemos una actividad sostenida, es un punto estratégico de Los Mártires, y por eso han intentado ocuparla. Tenemos fuerza disponible, no vamos a permitir que copen estos lugares estratégicos para estas bandas”, manifestó el coronel Javier Martín Gámez, subcomandante de la Policía de Bogotá, el pasado 19 de octubre en el Concejo Distrital.



Por su parte, Daniel Mejía, secretario de Seguridad, señaló que han tenido que sortear situaciones similares a la de La Favorita en otros puntos de la ciudad.



“Muchas veces lo hemos tenido que enfrentar. Por ejemplo, antes de hacer la intervención integral del ‘Bronx’, habíamos hecho importantes operativos en la zona de San Bernardo, pero pocos días después del operativo en la ‘L’, debimos intervenir de nuevo San Bernardo, porque se estaba dando este fenómeno de reubicación de bandas criminales”, aclaró el funcionario.



Por otro lado, llama la atención que, de acuerdo a Medicina Legal, en la localidad de Santa Fe, donde se han realizado varios de estos operativos, entre el 2016 y el 2017, se registraron 21 homicidios menos.



Sin embargo, en Los Mártires, en donde hubo tomas similares, solo se reportó un homicidio menos. Daniel Mejía advirtió que es necesario analizar los territorios de manera independiente.



“Nos parece importante no establecer una comparación entre dos localidades tan diferentes, toda vez que las dinámicas socioeconómicas difieren. Adicionalmente, las respuestas de la criminalidad no siempre son iguales ante las intervenciones. En ese sentido, puede que las actividades realizadas para la disminución del delito reflejen mejores efectos en una localidad con respecto a otra”, sostuvo.

Desorden en otras zonas

En el barrio Pío XII, cercano a María Paz –donde se realizó un operativo el 23 de agosto pasado–, los residentes del sector denunciaron que los habitantes de calle, consumidores y carreteros que campeaban en el barrio recuperado se han tomado sitios aledaños a la avenida de las Américas con carrera 86, en Kennedy.



Ante esta situación, Daniel Mejía, aunque consciente de las dificultades, manifestó que las labores para recuperar puntos críticos no se detienen con la acción policiva.



“Han sido intervenciones integrales donde no solo trabaja la Policía o la Secretaría de Seguridad, sino que el Distrito despliega toda su oferta institucional social”, explicó el funcionario.



Sobre esto, la Secretaría de Integración Social reveló que durante los operativos en el ‘Bronx’, Cinco Huecos, San Bernardo, La Estanzuela y la calle 6.ª con NQS 2.835 habitantes de calle fueron atendidos.



“2.053 de estas personas mencionaron provenir del ‘Bronx’. De estas, 550 aceptaron seguir con los procesos de recuperación y hoy continúan en ellos”, explicaron en la entidad.



Además, agregaron, trabajan de la mano con la Uaesp y Codensa para mejorar el servicio de alumbrado público y la recolección de basuras, “dado que estos dos factores afectan directamente la seguridad”, concluyeron.

