Narcotráfico tiene en alerta a líderes sociales en Soacha

A la oficina del personero de Soacha, Ricardo Cárdenas, en lo que va corrido del año, han llegado 67 denuncias por presuntas amenazas a líderes comunitarios.



Según el funcionario, la mayoría de ellas provenientes de organizaciones que tienen vínculos con el negocio del narcotráfico en este municipio.

Adicionalmente, según cifras de la Dijín, de los 86 homicidios que se reportaron entre enero y junio del 2018, 52 fueron cometidos con armas de fuego, lo que de acuerdo a lo consignado por la Defensoría del Pueblo, “habla de un mercado ilegal nada despreciable de circulación de armas”, que generalmente está asociado a otras dinámicas ilícitas como el contrabando, hurtos, extorsiones y tráfico de estupefacientes.



Tal como lo reveló la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, una característica de los asesinatos que han ocurrido en esta ciudad tiene que ver con que las zonas donde se concentran estos hechos coinciden con los sectores que reportan el mayor número de amenazas: las comunas Cuatro (Cazucá), Dos (Centro) y Uno (Compartir).

Este año van 67 denuncias por presuntas amenazas a líderes comunitarios FACEBOOK

TWITTER

Por esta situación, la Defensoría del Pueblo emitió el pasado 24 de julio una alerta temprana para toda la zona rural y urbana de Soacha, en la que advierte de los riesgos a los que está expuesta la ciudad, entre otros, la presencia de grupos armados ilegales.



Aunque las autoridades de Soacha negaron enfáticamente el asiento de estructuras criminales como las ‘Águilas Negras’, ‘los Paisas’ o el ‘clan del Golfo’, el testimonio de varios líderes sociales, la aparición de panfletos intimidatorios y el registro de personas desaparecidas dan cuenta, para la Defensoría del Pueblo, del riesgo latente de que estas lleguen o, incluso, que ya estén allí.



Entre el 2016 y el 31 de mayo del 2018, se estima que 194 personas fueron reportadas como desaparecidas en Soacha. De estas, 141 no aparecen, ocho han sido halladas muertas y 45 vivas, según datos de Medicina Legal.

En uno de los panfletos amenazantes revelados por la Defensoría titulado ‘Sentencia de Muerte’, supuestamente firmado por las ‘Águilas Negras’, se lee: “Durante varios comunicados hemos advertido y no descansaremos hasta ver a Colombia libre de indios y defensores de derechos humanos que no dejan progresar a este país”.



Son precisamente las comunidades indígenas, LGBTI y los afro, de acuerdo con el personero Cárdenas y el alcalde del municipio, Eleázar González, los que se encuentran en mayor riesgo.



Esto lo confirma un líder de víctimas del municipio, que por seguridad no reveló su identidad. “Las amenazas que han estado llegando siempre son a nombre de las ‘Águilas Negras’. Esos panfletos ya están en conocimiento de las autoridades competentes, el próximo 14 de agosto tenemos una reunión con la Policía y el Ejército”, dijo.



Esta persona señaló que las autoridades niegan tajantemente que las amenazas vengan de grupos armados ilegales, pero que no dicen quién las hizo. “Es necesario entender que así como saben que esas amenazas no son ciertas que digan quién las realizó”.

Reconocimiento de la zona

Para conocer de primera mano la situación del municipio –que en el censo del 2005 contabilizó a 402.007 habitantes, pero se estima que hoy tiene más de 1 millón–, la noche del pasado lunes 6 de agosto, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, el alcalde González, el personero Cárdenas y el comandante de la Policía de esta ciudad, el coronel William Lara, hicieron un recorrido por la comuna Cuatro.



Al llegar a un punto del barrio Loma Linda, la comitiva que acompañó este diario fue testigo de por lo menos tres disparos al aire que ocurrieron en un sector ubicado en una parte más alta del sitio donde nos encontrábamos. Aunque el hecho fue catalogado como aislado por las unidades de seguridad, se estableció que se trataría de un mensaje de alguna banda de microtráfico de la zona para que el grupo no llegara hasta ese punto.

Al finalizar el recorrido, el defensor habló de los esfuerzos de las autoridades locales para combatir la criminalidad. “Hicimos una alerta temprana hace unas semanas y advertimos que bandas criminales están reclutando para el narcotráfico a niños y jóvenes para labores de extorsión, sicariato, y por eso la buena medida del alcalde y la Policía de que los niños a las 9 de la noche se van a dormir a la casa”, explicó Negret.



Y añadió: “Hay que darle la mano a Soacha con infraestructura, pues las vías que pasamos son peores que las que pasé en Argelia, Cauca; cualquier recurso es muy importante, este es el municipio que más desplazados recibe en Colombia”.



Toque de queda para menores de edad

El alcalde de Soacha, Eleázar González, recordó que para combatir a los grupos criminales del municipio se han ejecutado varias acciones. Por ejemplo, el pasado mes de julio fueron desarticuladas las bandas de ‘los Cacharros’ y ‘los Gatilleros’, en un operativo conjunto con la Fiscalía, lo cual ha permitido una reducción de delitos.



“Se logró la disminución del 23 por ciento en los casos de homicidio, la captura de 194 personas y la incautación de más de 30.000 gramos de estupefacientes. 488 capturas fueron en flagrancia y 82 con orden judicial”, explicó.



Por otra parte, y como una medida para proteger a los menores de edad del accionar de estas bandas delincuenciales, el alcalde González decretó el toque de queda para menores de edad, entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana.



Óscar Murillo Mojica

@oscarmurillom