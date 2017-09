A revisar estudio para reabrir paso en La Vieja

La decisión de la Corporación Autónoma Regional (CAR) de cerrar de manera preventiva la quebrada La Vieja, ubicada en los cerros orientales, fue aplaudida tanto por los vecinos del barrio Rosales como por ambientalistas que protegen este cuerpo de agua.



“Por fin la CAR escuchó a la comunidad. Por años, el ingreso a La Vieja no contaba con un estudio de capacidad ni un plan de manejo, y así no podía operar bien para las miles de personas que durante los fines de semana suben a ella”, contó Alexandra Gómez, vecina del sector.

De hecho, estos documentos a los que se refiere Alexandra, y que precisan el verdadero número de visitas que ‘aguanta’ la quebrada, debían estar listos desde el 2014, cuando, por primera vez, la CAR se los solicitó a la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAB), entidad que administra el sendero ecológico de La Vieja.



“En el 2015, iniciamos un proceso de responsabilidad ambiental. Enviamos más de 20 derechos de petición a la CAR y al Acueducto, pidiendo los estudios de carga o evaluaciones de la calidad del medioambiente de La Vieja”, agregó la ciudadana.



En efecto, durante los últimos dos años, ambas entidades emitieron conceptos técnicos sobre el estado del sendero ecológico, gracias a las acciones presentadas por la comunidad, en las que figuran líderes de Chapinero, como Mauricio Rico, y Ximena Zambrano, de Aquavieja y Corposéptima, y Andrés Plazas, de Amigos de la Montaña.



En el último año, la CAR hizo público un informe sobre la vegetación de la quebrada, en el que se denunciaban podas ilegales para abrir senderos no autorizados; y, este año, el Acueducto emitió un censo de las visitas desde el 2013, pero de los estudios de carga, nada.



Es más, las mediciones del Acueducto indican que, del 2013 al 2016, La Vieja pasó de recibir 5.149 visitantes por año, a más de 159.349. A ese ritmo, es posible que con las 55.950 visitas que van este año se pueda batir ese récord.



Fue por la falta de estudios de carga que la semana pasada se hizo efectivo el cierre preventivo, por lo menos hasta que el documento estuviera listo.



Ante las exigencias de la comunidad y el ultimátum de la CAR, el Acueducto radicó los estudios de carga la semana pasada; solo falta que la Corporación los revise y autorice reabrir La Vieja.

Debate por la quebrada

Aún cuando los vecinos de Rosales y los grupos que protegen los cerros, como Amigos de la Montaña, aprueban que se mantenga el cierre hasta que no se consolide una nueva logística para la quebrada, durante los años que el sendero estuvo abierto han tenido sus diferencias.



Por una parte, los Amigos de la Montaña siempre señalaron que el alto ingreso a la quebrada obedecía a dos factores: uno, que el horario de visitas del año pasado a este se hizo más largo (era de 5 a. m. a 9 a. m. los fines de semana, y se extendió hasta las 4 p. m.), y dos, que el gran número de ingresos es un reflejo de la necesidad de los ciudadanos por más espacio verde.



“Son miles de personas de todas las localidades beneficiadas con la visita a La Vieja. Y esto tiene mayor peso que los problemas que hoy vive la quebrada, que podemos solucionar con un verdadero plan de manejo”, expuso Plazas.



El Acueducto ha dado anticipos de este plan, en el que se estipula crear una aplicación digital que regule el ingreso al sendero, así como una nueva propuesta para los horarios de entrada. Pero, algunos vecinos insisten, soportados con los conceptos técnicos de la CAR, que el creciente número de ingresos da pie para la falta de cultura ciudadana.



“No nos molesta que vengan de otras localidades. No estamos hablando de un debate social sino que ponemos primero la salud del medioambiente”, reseñó Gómez.



EL TIEMPO ZONA