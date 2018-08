Las últimas horas de Torres, el funcionario de Banrepública asesinado

Andrés Torres se enteró de que su padre, Álvaro Torres Murcia, estaba herido de muerte hacia las 5 de la tarde del pasado jueves 9 de julio.



A esa hora recibió una llamada de su mamá, Martha Lucía Suárez Pinzón. Con voz entrecortada, le dijo que no sabía si se trataba de un accidente o de un intento de robo y que lo único claro era que el economista de 52 años estaba en una clínica. Antes de que terminara de darle la información, el joven colgó y marcó al celular de Torres Murcia, un curtido y respetado funcionario del Banco de la República que minutos antes les había anunciado que ya iba para la casa, tras terminar otra jornada laboral.

Pero la voz de un desconocido contestó la línea y se identificó como un miembro de la Policía de Bogotá. Después le informó a Andrés que su padre había sido víctima de un robo a mano armada y que estaba siendo atendido en el hospital La Samaritana, en el centro de Bogotá. Con voz pausada, el uniformado le pidió que alguien de la familia se hiciera presente de inmediato en el lugar.



“Me dijeron que estaba estable, y yo me fui corriendo para allá, pero cuando llegué, los médicos me dijeron que había llegado sin signos vitales”, contó el hijo mayor de Torres Murcia, que le dedicó 28 años de trabajo al Banco de la República.



La familia fue informada de que el cuerpo y el carro de Torres Murcia habían sido encontrados en un callejón cerrado, lleno de grafitis, en el barrio la Paz, de la localidad de Santa Fe, a la altura de la carrera 1A con calle 23, abajo de la circunvalar.



El dato desconcertó a sus allegados por tratarse de una zona solitaria que él no solía tomar para desplazarse del banco a su residencia, ubicada en Usaquén.



Pero luego supieron que el funcionario les estaba haciendo el quite a los cierres de la ciclovía nocturna y a las protestas que adelantaban a esa hora los estudiantes de la Universidad Distrital. Por eso optó por hacer uso de la aplicación móvil Waze, que le recomendó utilizar ese desvío y llegar hasta la calle cerrada.



Lo que hasta ahora se sabe es que Torres Murcia fue sorprendido por una banda de delincuentes que le dispararon en el pecho para robarle su carro.



El coronel Aníbal Villamizar, comandante de la Policía de Santa Fe, declaró que no obstante la rápida reacción de uniformados del CAI Monserrate, no fue posible capturar a los agresores ni salvar la vida de la víctima.



Sin embargo, sostuvo que las investigaciones para dar con el paradero del asesino están avanzadas y, con la ayuda de imágenes de cámaras de seguridad del sector y testimonios de vecinos de la zona, en los próximos días podrían anunciar resultados.



La Alcaldía de Bogotá también lamentó el hecho y pidió celeridad en la investigación.



Algunos recordaron que a mitad de semana, muy cerca de ese lugar asesinaron e incineraron a un taxista.



Sus compañeros del Banco de la República se enteraron un par de horas después de lo sucedido y salieron de inmediato a rechazar el crimen y exigir que no quedara en la impunidad.

El plantón

Y este viernes madrugaron a hacer un plantón en el parque Santander, contiguo al banco, en el que participaron al menos 450 personas.



Con flores blancas y carteles, en los que piden respeto a la vida y rechazan el asesinato de su compañero, le dieron la despedida a uno de los más antiguos empleados del bando.



“¿Cómo es posible que sale de trabajar, la familia lo está esperando y a las 4 de la tarde lo cogen 10 personas y lo asesinan?”, se cuestionó Saúl Durán, uno de sus compañeros.



Y los más cercanos le dejaron flores en su escritorio, de la subgerencia industrial y tesorería, donde hacía parte del equipo de producción de billetes y monedas.



Otros recordaron que muy cerca de la zona donde lo encontraron, él solía llegar con su compañero ‘Leonel Messi’ a hacer ejercicio.



En efecto, casi todos los fines de semana subía a pie al cerro de Monserrate, en compañía de su bulldog, al que decidió bautizar igual que su ídolo.



“La inseguridad se está saliendo de control, es insostenible. Esta vez le tocó a mi papá, que no le hacía mal a nadie, solo tomó la mala decisión de desviarse. Hay que tener mucho cuidado, ya no se puede transitar por la Circunvalar con tranquilidad”, explicó contrariado Andrés, uno de los tres hijos que le sobreviven al economista bogotano.

Muy cerca murió un taxista

Desde el miércoles pasado, las autoridades investigan el asesinato e incineración de un taxista en el centro de Bogotá.



Los hechos se registraron en la Circunvalar con calle 22, donde el cuerpo de bomberos atendió el llamado de vecinos del sector por un carro que estaba en llamas. Cuando lograron controlar la conflagración, encontraron en el interior del vehículo un cuerpo incinerado, al que al parecer le habían rociado gasolina.



Las primeras versiones señalan que al conductor del taxi intentaron robarlo y, antes de quemarlo, los delincuentes ya le habían quitado la vida. Sin embargo, EL TIEMPO estableció que se está indagando sobre la posibilidad de que se trate de un suicidio. Este caso se registró a escasas cuadras de donde fue asesinado, 24 horas después, Álvaro Torres, funcionario del Banco de la República. Las autoridades desarrollan pesquisas para identificar si se trata de una banda organizada en el sector o de delincuentes comunes.



BOGOTÁ Y UNIDAD INVESTIGATIVA