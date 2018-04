Las salidas que le quedarían a la semaforización en la capital

Después de que la Secretaría de Movilidad acatará la recomendación que hizo la Procuraduría General de la Nación de suspender el inicio del contrato para la modernización de los semáforos, EL TIEMPO analizó con expertos las posibles salidas que tendría este proceso y lo que significaría para la ciudad nuevamente aplazarlo.

El profesor en contratación estatal de la Universidad Javeriana, Luis Guillermo Dávila, explicó que una de las salidas es que, bajo la hipótesis de que se demuestre que hubo alguna irregularidad en los documentos o firmas presentados por la empresa Sutec Colombia (hace parte del consorcio Movilidad Futura 2050 que ganó la licitación), la Secretaría de Movilidad podría emitir una resolución para terminar el contrato unilateralmente.

“Si para la entidad este contrato está celebrado contra expresa prohibición legal (es decir que se celebró en contra de las normas jurídicas), lo pueden terminar y liquidar por medio de una resolución. Al darse este figura se tiene que abrir una nueva licitación”, aseguró Dávila. Así mismo –recalcó– si la Secretaría comprueba que no hubo irregularidades puede seguir con el contrato.



Pero si más adelante la Fiscalía o la Procuraduría determinan que hubo falsedad en la documentación, se generará una inhabilidad para el contratista que podría ser de varios años.

Otra salida que tiene el proceso es que si no se acoge esta tesis, la Secretaría debe presentar una demanda contra el contrato y el acto de adjudicación y pedir su suspensión provisional, en cuyo caso será el juez el que ordenará que así sea, porque la Secretaría de Movilidad no tiene facultades sancionatorias, “pero este sería un proceso más largo hasta que se resuelva el tema y aquí el juez es quien decide si hay o no irregularidades en los documentos”, manifestó Dávila.

Toda esta polémica surgió luego de la denuncia que hizo la abogada Paula Cadavid Londoño, apoderada de la firma Kapsch, que participó en esa licitación pero no ganó. Sostiene que se solicitaron en Argentina los estados financieros de Sutec, que al compararlos con los reportados por Sutec Colombia, no coinciden. Y que, además, los estados financieros de la filial argentina no daban para poder cumplir con los indicadores financieros exigidos en la licitación.

Más atrasos para la movilidad

Sobre lo que implicaría que no se logrará seguir adelante con la modernización de los semáforos, Darío Hidalgo, experto en movilidad, aseguró que sea cual sea la decisión de terminar el contrato esto demoraría la puesta en marcha de nueva tecnología con perjuicio a todos los bogotanos.



“La implantación de la nueva semaforización coordinada en tiempo real permite ahorros hasta de 30 por ciento en tiempos de viaje. Los líos legales desde hace ya más de 10 años han impedido que la ciudad progrese en ese sentido”.

Plinio Alejandro Bernal, experto en el tema, aseguró que serían varios los riesgos que tendría el no poder implementar esta nueva semaforización. El principal es que no se tenga una red actualizada. Otro que por las demandas o por incapacidad del contratista se tomen más tiempo del previsto y por ende salga más costoso. Por último, que empeore la movilidad mientras se soluciona un lío contractual.

La Secretaría abrió un proceso conminatorio al Consorcio Movilidad Futura 2050 con el fin de que el contratista dé respuesta a las solicitudes realizadas por la entidad con ocasión de las denuncias recibidas. “Esta suspensión del inicio del contrato ya lo notificamos a los contratistas y hemos informado a la Procuraduría”, aseguró el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo.



Hoy funcionarios de la entidad, de la Fiscalía y de la Procuraduría analizan, cada uno por su lado, la documentación entregada a lo largo del proceso licitatorio, que se adjudicó el 27 de diciembre del 2017 por $ 173.000 millones. EL TIEMPO llamó en varias oportunidades al representante de Sutec Colombia pero no respondió.



Lo que traería la modernización

En Bogotá existen 18.167 semáforos. Entre los cambios que se darían con la modernización están el del cableado, la instalación de luces led para ahorro de energía, al igual que baterías para que cuando haya corte de luz no salgan de servicio. Se pondrán cronómetros regresivos para los peatones; se controlará, según el tráfico, los tiempos de verde o rojo para evitar los trancones.

Con sensores se conocerá en tiempo real cuántos carros transitan por las vías.



En Twitter: @CeronBastidas