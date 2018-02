Todo está listo para empezar a pagar el impuesto predial

Si usted es propietario de una casa o apartamento en Bogotá debe saber que el impuesto predial le subió este año entre 7,14 y 16,06 por ciento, y deberá pagar como máximo el 6 de abril si quiere obtener un descuento del 10 por ciento por pronto pago.



Las personas que quieren optar por el sistema de cuatro cuotas deberán registrar la solicitud como máximo hasta el 28 de marzo. En este caso no les aplicará el descuento del 10 por ciento.

En las cuentas de la Secretaría de Hacienda, en promedio, en la ciudad, el impuesto subió 8,8 por ciento, pero en ese porcentaje incluye las propiedades no urbanizables, en donde el impuesto bajó -55,20 % y los rurales que también bajaron -38,85 %. Según el Distrito este año le bajó el impuesto a 283.000 predios.



El distrito precisó que aunque en algunos casos los avalúos pudieron haberse duplicado, gracias a los topes impuestos por el concejo, el predial de los predios residenciales no puede subir más del 20 por ciento y el de nos no residenciales no puede incrementarse por encima del 25 por ciento. Este año, según Hacienda, 283.000 predios



Las localidades con menores incrementos fueron: Santa Fe, con 5 por ciento; Chapinero, con 6,9 por ciento; Ciudad Bolívar con 5,4 por ciento y Barrios Unidos, con 7,1 por ciento, La Candelaria, con 7,3 por ciento, y Los Mártires, con 7,7 por ciento.

Modos de pago

El pago virtual. Una de las opciones de pago que ofrece la Secretaría de Hacienda es la oficina virtual de su página web. Por esta modalidad, el contribuyente recibe un descuento del 1 % en su obligación.



Corresponsales bancarios. Hay más de 14.000 en todo el país a través de los puntos Baloto, Grupo Éxito, Movilred y otros del Grupo Aval y BBVA.



La red bancaria. Además está disponible la red de bancos en los que los contribuyentes pueden cancelar su obligación.



Bogotá