Alístese para el desfile del grito de Independencia

Si usted planea asistir al desfile de las Fuerzas Armadas y policiales por la conmemoración de los 208 años de independencia de Colombia, es necesario que tenga en cuenta estas recomendaciones para que pueda disfrutar del evento sin inconvenientes.

El desfile comienza a las 10 de la mañana y termina a las 12 del mediodía; será en la avenida carrera 68, sentido sur–norte, entre la calle 53 y la calle 80, tramos que estarán cerrados desde las 3 de la mañana hasta finalizar el evento. Por eso se recomienda no hacer uso de transporte motorizado: 29 rutas del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) tendrán que hacer desvíos. La Policía Nacional recomienda movilizarse en bicicleta.



TransMilenio operará normalmente en todas sus troncales, excepto en las estaciones Escuela Militar y Carrera 53, de la troncal Calle 80, las cuales estarán cerradas para el ingreso de los usuarios, pero funcionarán para transbordos, medida que empezará a regir a partir de las 11 de la mañana y se extenderá hasta las 3 de la tarde.



El trasporte aéreo también estará cerrado; las personas que deseen viajar deberán hacerlo cuando finalice el desfile.



La Ciclovía no funcionará por la carrera 7.ª en el tramo comprendido entre las calles 26 y 1.ª, tampoco en la carrera 60 entre calles 53 y 26, ni en la calle 44 entre carreras 60 y 50. En los otros sectores de la capital operará con normalidad, desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde.



No olvide el bloqueador, pues según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) se pronostica que la mayor parte de la ciudad tendrá tiempo seco con cielo parcialmente nublado; sin embargo, en algunos sectores del oriente y suroriente se estiman lloviznas intermitentes; es importante que se proteja de los rayos ultravioleta (UV). También lleve el paraguas en caso de que viaje al oriente de la capital.



Recuerde que para estas actividades es necesario llevar agua potable y estar hidratado, usar ropa cómoda y tenis. Si usted va con un menor de edad, por ningún motivo lo pierda de vista ni lo suelte de la mano, y evite llevar mascotas ya que las aglomeraciones no son adecuadas para los animales.



La Secretaría de Salud recomienda ingerir alimentos cuyo empaque tenga rótulo y fecha de vencimiento vigente; por esta razón, las ventas ambulantes están prohibidas, y durante el evento habrá un control especial para la tranquilidad de los ciudadanos que asistan al recorrido.



Si prefiere llevar refrigerio, mantenga frescos los lácteos y las carnes; absténgase de preparar alimentos en el camino.



En cuanto a las mujeres que se encuentran en avanzado estado de embarazo, es preferible que permanezcan siempre acompañadas de un adulto, al igual que las personas de la tercera edad. En caso de alguna emergencia por ingesta de alimentos o descompensación, comuníquese con la línea 123.

Curiosidades

• Durante el desfile se rendirá homenaje a las cinco regiones geográficas del país.



• Cerca de 2.000 uniformados estarán desfilando: 104 oficiales, 69 suboficiales, 310 patrulleros y más de 1.500 estudiantes de las escuelas de policía.



• 130 equinos y 68 caninos también acompañarán el desfile, entre ellos Sombra una Pastor Alemán perteneciente a la Dirección de Antinarcóticos; ha sido amenazada de muerte por desmantelar a 245 personas que pretendían transportar droga a otros países. Los delincuentes que quieren acabar con su vida han ofrecido hasta 200 millones de pesos para asesinarla.



Luisa Sánchez

Especial para El Tiempo

En twitter: @lusanchez1240

Bogotá