Cuidado con los falsos inspectores de obras que estafan a la gente

Cuando Carlos* decidió construir un apartamento en el tercer piso de su casa y adecuarle una terraza en ese mismo punto, en el barrio San Blas, de la localidad de San Cristóbal, lo segundo que hizo, después de conseguir el dinero para los materiales, fue gestionar en una curaduría urbana la licencia de construcción.

Puso en marcha la obra y, según lo que él mismo cuenta, mes y medio después bajo la puerta de su casa encontró un volante con membretes del Distrito, un nombre y un número de teléfono de una supuesta inspectora de obra, adscrita a la Secretaría de Gobierno, notificándole de un irregularidades que tenía la construcción, y ofreciéndole ayuda profesional para librarlo de una multa.



“Yo llamé a la señora y ella me dijo que a mí me podían cobrar una multa de 10 millones de pesos por los escombros que tenía afuera de mi casa, porque eso era espacio público. Pero que tenía que pagarle un millón y medio de pesos y ella me ayudaba a que no me pusieran a pagar toda esa plata”, relató Carlos.



Y no fue la única vez. Días después, mientras descargaba con el maestro de construcción algunos materiales, una camioneta blanca se parqueó frente a su vivienda y nuevamente los supuestos funcionarios le recordaron que llamara a la señora cuyo nombre aparecía en el mencionado volante, y que ya no era un millón y medio sino un millón 200 mil pesos para que pudieran ayudarle más rápido. El ciudadano debía entregar el dinero en el centro, en una dirección cercana a la Alcaldía Mayor.



“A mí se me hizo muy raro eso, llamé a mi hija con la que estaba construyendo y me dijo que averiguara bien. Me fui para la alcaldía, mostré los papeles y la licencia y les conté lo que pasaba. Me preguntaron el nombre de la funcionaria y confirmaron que allá no trabajaba nadie que se llamara así”, relató el vecino.



Para terminar de confirmar que estaba a punto de ser estafado, llamó a un edil cercano y le consultó a su primo policía, quien le confirmó que esa es una antigua técnica de estafa mediante el engaño.



Según cifras de la Sijín, hasta junio de este año se habían denunciado 1.077 casos de estafa en la ciudad. Sin embargo, según la misma autoridad, hay un amplio subregistro, pues a muchos ciudadanos, como en este caso Carlos, les basta con no caer en la trampa y no creen necesario denunciar.

Los estafadores

Pese a que el caso de Carlos ocurrió en noviembre pasado, la modalidad no cambia y actualmente, según el alcalde local de San Cristóbal, las quejas de los ciudadanos se han incrementado.



En audio quedó grabado el momento en el que un periodista de ‘Citynoticias’ llamó a una de las falsas funcionarias, le entregó una dirección cualquiera y le dijo que en su casa había aparecido el citado volante. La mujer le confirmó la información y lo citó a la misma dirección donde citaron a Carlos, en la carrera 9 n.° 11 A- 03, oficina 202, junto a la Alcaldía Mayor. Pero se confirmó que esa nomenclatura no existe, y cuando la contactaron de nuevo, no contestó más el teléfono.



“Esta no es una situación nueva en nuestro territorio, y ahora, aprovechando la entrada en vigencia del nuevo Código de Policía, han aumentado las denuncias”, confirmó Ignacio Gutiérrez, alcalde de la localidad.



Efectivamente, el artículo 135 de la nueva norma dice que toda construcción o remodelación que se haga en un inmueble y que no esté contemplada en la licencia o no tenga dicho permiso, será sancionada con un comparendo.



“Sabemos que la gente sigue cayendo por desinformación, de manera que la invitación es para que cualquier duda que tengan se acerquen a la alcaldía y ahí los asesoramos”, concluyó el alcalde local.



En el próximo consejo de seguridad con los alcaldes locales se expondrá la situación para determinar cómo, en conjunto con la Policía, hacerle frente.



* Nombre cambiado por seguridad

Cómo tener la licencia

No olvide las siguientes recomendaciones



Sin la ayuda de ningún intermediario, quien esté interesado en construir o remodelar su vivienda puede acercarse a cualquiera de las cinco curadurías urbanas, para que uno de los funcionarios autorizados y nombrados por el Gobierno Distrital reciba la documentación y tramite dicho permiso.



Además, desde la Secretaría de Gobierno aclaran que los inspectores de obras no están autorizados para ejercer sus funciones por fuera de las instalaciones de la Oficina de Obras; estos servicios no tienen costo y el Distrito no entrega volantes ni fija publicidad ofreciendo asesorías.



