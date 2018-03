Alcolirykoz llega a Bogotá con su nuevo álbum

Desde hoy, con firma de autógrafos, venta de discos y dos noches llenas de música, el público capitalino disfrutará un fin de semana lleno de rap a cargo de una de las agrupaciones más representativas del país.



El grupo nació en los años 90 en Medellín y durante los últimos 19 años, Fa-Zeta y los primos Gambeta y Kastro, se han hecho su camino artístico en la escena del rap en Colombia. Sus integrantes ya se acercan a los 35 años y a lo largo de su carrera han logrado capturar sus historias a través de la música, llevándolas a tarimas como las del Festival Estéreo Picnic.

Uno de los sencillos más representativos del nuevo álbum es Tararea, este ha tenido una gran acogida por parte del público, en YouTube ya cuenta con 702.624 visualizaciones y 11.000 me gusta. Además, esta canción, que evoca sonidos como los del funk, se ganó un espacio en emisoras públicas como Radiónica, y privadas como Los 40 Principales en el país.



“Tararea es una canción para que la gente sienta el rap, se lo baile y se lo goce de otra manera. Es un himno para estar feliz”, afirmó Gambeta.

Ya son cinco discos los que se suman a la carrera de Alcolirykoz, el último de ellos, Servicios Ambulatorioz, ya se encuentra disponible en las plataformas digitales como Deezer y Spotify.



Por eso, este mes, al ritmo del sencillo Tararea, Gambeta, Fa-Zeta y Kastro, integrantes de este grupo de Aranjuez, Medellín presentarán en Bogotá su nuevo álbum.



Si usted es de los que les gusta tener en físico los discos y un recuerdo con sus artistas favoritos, este jueves no se pierda la oportunidad de comprar el álbum en la tienda This is Hardcore, ubicada en el local 204 del centro comercial Orbicentro (calle 53 n.° 27-34).



Allí, Gambeta, Kastro y Fa-Zeta estarán desde las 3 de la tarde hasta 7 de la noche autografiando su material, puede pasar, comprarlo y, de paso, tomarse una foto con ellos.

“Este tipo de contacto con la gente nos parece fundamental, hace rato no lo hacemos y sé que va a ser muy grato esta vez, porque hay mucha gente que lo ha estado esperando. Si quiere un abrazo, una foto con nosotros y una firma en el disco, allá estaremos”, declaró Gambeta.



Además, la agrupación realizará dos conciertos el viernes y el sábado en el Teatro Lumiere. Fue tanta la acogida, que las boletas del primer concierto se agotaron y tuvieron que lanzar una fecha más. Todo está listo para que Alcolirykoz se suban al escenario este fin de semana en Bogotá, y si usted es de los afortunados que alcanzó a comprar boletas, no olvide disfrutarlo al máximo.



*Para mayores informes sobre la venta de discos y firma de autógrafos de Alcolirykoz, puede comunicarse al: 3138504480.

