Alcaldía anuncia posibles multas a operador del relleno Doña Juana

En una rueda de prensa sobre la situación que se presenta en el basurero Doña Juana, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló que el Distrito estudia una posible sanción para el consorcio CGR porque "la operación en el relleno no es lo que debería ser".



Señaló que al relleno llegarán 60 personas para fumigar y así evitar la propagación de moscas. "Entre ellos 30 serán del operador y otros 30 del Idiger", explicó el alcalde.

Además, indicó que se estarán realizando trabajos en las próximas semanas para la remoción de basuras y de lixiviados del derrumbe que ocurrió en el 2015, porque, al parecer, en esa época no fueron bien manejados.

Frente a la situación que vive el relleno, que está llegando a su máxima capacidad de recepción de las basuras, indicó que hay estudios de la Universidad Nacional que aseguran que no hay otro lugar en la ciudad para disponer los residuos, mientras que otro estudio del Banco Mundial señala que Doña Juana se puede ampliar.



Por su parte, Peñalosa desmintió las afirmaciones que circularon ayer, las cuales aseguraban que por los efectos de vivir junto al relleno sanitario, un menor de edad falleció. "La muerte del pequeño tuvo que ver con una enfermedad congénita que tenía", indicó el mandatario.



Afirmó que la red de urgencias a la que permite

Muerte de un menor no fue por culpa del relleno, sino por una enfermedad congénita FACEBOOK

TWITTER

Afirmó que la red de urgencias se activó cuando recibió el llamado de la familia, y que se dirigió hacia las 7 a. m. del lunes al sector, pero que los ciudadanos bloquearon la vía y no permitieron el pasó. A mediodía, cuando el menor se agravó, el paso aún estaba restringido.

Moscas tienen relación con derrumbe del 2015

El alcalde señaló que la alta presencia de moscas en la actualidad está relacionada con la remoción y reubicación de basuras que ocasionaron un derrumbe en el relleno en el 2015.



Según señaló el mandatario, al parecer esta situación no fue manejada de la manera correcta en esa fecha, y quedaron trabajos que estaban finalizándose y que ocasionaron la alta presencia de moscas. "Esta situación debió ser prevista por el operador", afirmó.

Condenó actos vandálicos

El funcionario, además, afirmó que ya se realizaron dos capturas de presuntos responsables en la provocación de los tres incendios que ayer dejaron un camión de recolección de basura afectado.



Peñalosa condenó los actos vandálicos y aseguró que la manifestación no ha sido del todo pacífica.



Por otro lado, indicó que no se realizará declaratoria de emergencia y relacionó los hechos con intereses políticos y económicos. Frente a la posibilidad de reubicar a las familias, indicó que no es una decisión que pueda tomarse de una vez, y que tendría que hacerse en común acuerdo con la CAR de Cundinamarca.