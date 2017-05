‘Nuestra prioridad es garantizar una gestión eficiente’: Miguel Uribe

Con la salida de cinco alcaldes locales este lunes, a quienes se les aceptó la renuncia, son ya ocho los mandatarios que están por fuera del control de los multimillonarios recursos que se manejan en las localidades.

Son ellos los alcaldes de Bosa, Kennedy, Puente Aranda, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, que se suman a la salida anticipada de Teusaquillo y Los Mártires, que renunciaron a sus cargos a finales de marzo.



Entre tanto, para el caso del alcalde de Barrios Unidos, quien se abstuvo de presentar su dimisión protocolaria con el argumento de presentar quebrantos de salud, el Distrito lo apartó de la ordenación del gasto, lo que significa que no tiene ningún poder de contratación ni de decidir sobre la destinación de los recursos públicos.

Los mandatarios salieron por presuntas irregularidades en la contratación y por no cumplir con los lineamientos de transparencia que ordenó la actual administración distrital.



En total, los alcaldes locales manejan cerca de 3,2 billones de pesos en el cuatrienio y tienen la autonomía en la destinación de los recursos con unas directrices para invertir en temas prioritarios como la malla vial, por ejemplo. Solo para la vigencia del 2017, esas ocho localidades tienen recursos del orden de los 383.321 millones de pesos.



Este lunes, en rueda de prensa, el secretario de Gobierno, Miguel Uribe, dijo que no se sentían tranquilos con algunos de los procesos que se adelantaron en algunas de esas alcaldías y por eso anunció que así se lo harán saber a las autoridades competentes y a los organismos de control, que de forma independiente adelantan sus investigaciones en las localidades.



El funcionario aclaró que es discrecional del alcalde Enrique Peñalosa seguir o no con los mandatarios y aclaró que la salida de estos cinco alcaldes locales no tiene nada que ver con las indagaciones preliminares que ya adelanta la Personería Distrital.



“Nuestra prioridad es garantizar una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos para que los bogotanos tengan la certeza de que los impuestos que pagan se inviertan bien y para lo que son: mejorar la calidad de vida en cada localidad”, enfatizó Uribe Turbay.



Lo que se lee de esta decisión es que es un mensaje de la administración distrital contra la corrupción y también para despejar las dudas sobre las posibles presiones políticas que se puedan desprender.



Los alcaldes locales son elegidos por el Alcalde Mayor tras una terna enviada por los ediles de cada localidad luego de pasar por un examen académico que los habilita, proceso que deberá repetirse en los próximos meses.



Pero para nadie es un secreto que tras las JAL están los diferentes intereses tanto políticos de algunos concejales de Bogotá como de particulares en la contratación pública.



Los alcaldes han estado en el ojo del huracán desde siempre, y suelen ser presa de presiones para que incidan en un contrato. Pero otros suelen ser víctimas de pugnas políticas en las que terminan salpicados en el desempeño de sus funciones.

Cambiar la elección

En este sentido, la Administración Distrital, como lo dejó entrever en la rueda de prensa, está abierta a un debate sobre la forma como se eligen a los alcaldes locales, tema que de llevarse a cabo tiene que ser a través de una ley en el Congreso para modificar el Decreto Ley 1421 o estatuto orgánico de Bogotá.



Lo que se descarta por ahora es la elección popular de los alcaldes locales, pues dicha figura puede llevar a generar territorios independientes que vayan en contravía de las políticas distritales. Para algunos es preferible pensar en gerencias zonales designadas por el Alcalde Mayor.



“Estamos abiertos al debate, que es fundamental para la ciudad”, dijo Uribe Turbay.



BOGOTÁ