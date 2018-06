Distrito entregará subsidios por $ 15.000 millones para VIS y VIP

El alcalde Enrique Peñalosa puso en marcha un programa de subsidios complementarios por 15.000 millones de pesos que busca facilitar la compra de vivienda propia a familias de ingresos mensuales inferiores a 3’100.000 pesos, a las que hoy no les alcanzan las ayudas del Gobierno Nacional para acceder a un crédito.



El programa está a cargo de la Secretaría de Hábitat, que estima que entre 2.000 y 2.500 hogares se podrían beneficiar este año con esta ayuda, a la que se podrá acceder sin palancas y sin ir a ninguna entidad del Estado nacional o distrital. El secretario de Hábitat, Guillermo Herrera, le explicó a EL TIEMPO en qué consiste el programa y cómo acceder a él.

¿De qué se trata el subsidio complementario?



Nosotros tenemos firmado con la Nación algo que se llama el Pacto por la Vivienda.



En el marco de ese pacto, la Nación reservó 80.000 cupos de subsidios para Bogotá, para diferentes tipos de vivienda. A través del Fondo Nacional de Vivienda le dan a la familia hasta 30 salarios mínimos mensuales, que son 23’400.000 pesos; ahora, nosotros a ese monto le sumamos otros 10 salarios mínimos de subsidio del Distrito, es decir, hasta 7’800.000 pesos, para que el hogar pueda comprar una VIP o una VIS, en el lugar de la ciudad que quiera. Además, si el hogar compra una VIS, la Nación le da cuatro puntos de subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario.



La tasa está hoy alrededor del 10,5, es decir que le quedaría al 7,5 efectivo anual. Pero si compra una VIP, de 54 millones, le damos cinco puntos de subsidio a la tasa de interés.



¿A quién está dirigido el subsidio?



A hogares que ganen menos de cuatro salarios mínimos: son 3’124.000 pesos aproximadamente. Un hogar que gane menos de este nivel de ingresos y quiera comprar vivienda nueva en el Distrito, de interés social o de interés prioritario, es decir que no supere los 135 salarios de precio de venta, o sea 105 millones de pesos.



¿Cómo se asignan los subsidios?



Se asignan según el rango de ingresos del hogar. El más alto, para los hogares de menores ingresos. Si el hogar tiene ingresos inferiores a los dos salarios mínimos mensuales (1,5 millones de pesos), el subsidio es de 40 salarios: 10 que pone el Distrito más 30 de la Nación. Para un hogar con ingresos superiores a 2 e inferiores a los 4 (3,1 millones de pesos), el subsidio es de 28 salarios: 8 que pone el distrito más 20 que pone la Nación.

¿Y qué requisitos debe cumplir el hogar?



Además de cumplir ingresos inferiores a los cuatro salarios, el hogar no puede haber sido beneficiario de un subsidio ni puede tener vivienda propia. Lo único que tiene que hacer la familia es buscar una casa nueva donde la quiera comprar e ir al banco, donde la van orientando. No necesita amigos, no necesita ser amigo de un concejal ni tiene que ir a una oficina pública a aguantarse el malgenio o, a veces, el desgreño de un funcionario que no quiere ni ayudar. El banco le hace todas las indagaciones que requiera.



¿Para cuántas personas hay subsidio?



Este año, como estamos arrancando el programa nuevo, estamos iniciando con un paquete inicial de 2.000 a 2.500 subsidios. Eso depende de cómo se acomoden la oferta y la demanda. Si nos piden subsidios más caros, de pronto alcanza para 2.000; si se reparte con subsidios más baratos, de pronto nos alcanza para 2.500.



Es el paquete inicial para ejecutar este año por un valor cercano a los 15.000 millones de pesos, y creo que va a estar disponible en los bancos dentro de un mes. Estábamos esperando que se acabara la ley de garantías para poder firmar los convenios, los documentos de incorporación de los recursos y poder pagar los desarrollos tecnológicos para que los trámites los hagan directamente los bancos.



¿Expiran estos subsidios?



Están abiertos durante todo el gobierno. Están supercasados con el Pacto por Bogotá, que tenía 80.000 subsidios nacionales asignados, que van hasta diciembre del 2019. En principio, estos van hasta diciembre del 2019.



¿Cuántos subsidios de los 80.000 están disponibles?



Quedan entre 35.000 y 36.000. Específicamente, de los de Mi Casa Ya quedan alrededor de unos 25.000.



¿La vivienda tiene que tener el título de VIS o VIP?



Básicamente es el valor de la vivienda lo que nos importa. La ley considera VIS actualmente cualquier vivienda que esté por debajo de 105’400.000 pesos.



¿Detrás de este beneficio qué filosofía hay?



Varias cosas; la primera es hacerle la vida más fácil a la gente, por eso, lo primero es no hacer trámites. Dos, cortar la politiquería, y Bogotá deja un precedente de política pública a nivel nacional de que sumamos con la Nación en un programa que no tiene interferencia burocrática o política, porque el primero que llega se la compra. Y la compra donde quiera, no donde le diga el Estado.



Y algo muy importante: poder ayudar a más bogotanos que les falta un poquito para poder pagar la cuota de un crédito, y que eventualmente se puedan sacar una mejor vivienda a la que tienen por arrendamiento. Hoy, el 50 por ciento de la gente en Bogotá vive en arrendamiento, y la gente se está gastando más del 30 por ciento de los ingresos en ese rubro.



¿Y la cuota será más barata?



Hoy, el promedio de pago de arriendo puede estar en alrededor de 465.000 pesos para esos hogares, y con el programa la cuota se puede bajar a 270.000.



