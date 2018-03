La mentira sobre las primas técnicas que se divulga en redes sociales

23 de marzo 2018 , 12:26 a.m.

EL TIEMPO confirmó que es mentira la versión que han circulado por redes sociales algunos sindicatos señalando al alcalde Enrique Peñalosa de querer acabar con las primas técnicas de los trabajadores del Distrito, que representan el 40 % de sus ingresos laborales.

De hecho conoció una carta que el alcalde le envió a la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública, Liliana Caballero, desde el 2017, en la que le pide el concepto favorable para un decreto que debe expedir el Gobierno Nacional para darles estabilidad a estos ingresos.



La necesidad de ese decreto se origina en que actualmente cursa una demanda de acción popular interpuesta por un juez que busca tumbar esas primas técnicas porque son diferentes a las que se liquidan a nivel nacional.



Con el decreto, que debe ser firmado por el presidente, Bogotá espera que se reconozca el régimen especial de la liquidación de las primas técnicas y se evite que en el futuro los trabajadores queden en riesgo de perder esos derechos, por un fallo desfavorable.



Peñalosa justifica el sistema de primas en las necesidades de la administración pública de una ciudad como Bogotá que “impone a sus empleados públicos una doble exigencia tanto en materia de experticia técnica como de habilidades para gestionar la diferencia y la diversidad que demanda la atención de los asuntos públicos distritales”, y esa situación debe ser reconocida en sus ingresos.



Señala que se trata de “un asunto estratégico para la gestión del talento humano al servicio de la ciudad y del país, que además busca proteger el ingreso salarial de más de 21.000 empleados públicos y sus familias”.



El decreto no ha sido expedido por observaciones que hizo el Ministerio de Hacienda, por el posible impacto fiscal que podrían tener esas primas, pero Bogotá ya aclaró que no existe porque hoy se pagan y están incluidas en los presupuestos y lo que se quiere es que no se corra el riesgo de que las tumbe un fallo judicial.



Y mientras el alcalde tramita ante la Nación el decreto en defensa de los trabajadores, y en una carta al presidente de la República la Confederación General del Trabajo asegura que la Administración de Bogotá ha cumplido los acuerdos laborales sobre ese tema, en un video que se publicó en YouTube, un sindicalista aparece diciéndole a empleados lo contrario.

“Enrique Peñalosa y el presidente Juan Manuel Santos le quieren quitar a los empleados públicos de Bogotá la prima de junio, la prima de vacaciones, la prima técnica, la bonificación por permanencia”.



“Invito a que en lugar de divulgar mentiras y generar confusión se unan al esfuerzo de la Alcaldía que es la primera interesada en que sus trabajadores no pierdan las garantías laborales que tienen actualmente con las primas técnicas”, dijo en un comunicado la vicepresidenta del Concejo, Lucía Bastidas.

