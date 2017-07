Alcalde de Suba que renunció en el 2016 quiere volver al cargo

El 29 de abril del 2016 el Alcalde Mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa, designó como alcalde local de Suba a Andrés Sinisterra, un abogado de 38 años, quien dejó en el camino a 299 ciudadanos más que aspiraron a este cargo meritocrático para el periodo 2016–2020.



Durante sus primeros meses de gestión, Sinisterra logró avances importantes en materia de seguridad y espacio público, además, participó en la construcción del Plan de Desarrollo Local ‘Suba, Mejor Para Todos’, con el que se logró asegurar el presupuesto más alto en la historia de la localidad: $ 264.724 millones de pesos.

Sin embargo, antes de aspirar a ser el alcalde local, Sinisterra había iniciado un largo camino para convertirse en procurador judicial de la Procuraduría General de la Nación. Ocho meses después de asumir como alcalde de Suba, fue requerido por este ente de control. Fue por esta razón que el 28 de octubre del 2016 Sinisterra presentó su carta de renuncia, que fue aceptada el 3 de noviembre.



Según explicó el exalcalde, en ese momento prometió que iría a la Procuraduría a asumir su cargo y que luego solicitaría un permiso especial (una comisión) para volver a Suba. Sin embargo, su ausencia se sintió. En la localidad inició una época de incertidumbre que el Distrito intentó disipar con el nombramiento, en ocho meses, de dos alcaldes encargados: Miguel Cortés, y el actual, Diego Ríos.

Andrés Sinisterra realizando su inscripción para ser, de nuevo, el alcalde local de Suba. Foto: Subaalternativa.com

La Secretaría de Gobierno anunció que para el 18 de septiembre de este año el alcalde Enrique Peñalosa debe tener en su escritorio el sobre con los nombres de los ternados por la Junta Administradora Local (JAL) de Suba para designar al nuevo mandatario local. Para ello, del 27 al 30 de junio pasado estuvieron abiertas las inscripciones para que los ciudadanos que aspiraran a ser alcalde local de Suba se postularan. En esta oportunidad no fueron 300 los inscritos –como en el 2016– sino 176.



Lo particular de este paso en el proceso para elegir al nuevo alcalde es que, dentro de las 176 personas inscritas, apareció el nombre de Andrés Sinisterra, quien renunció en 2016 motivando a que todo este proceso se tuviera que hacer de nuevo. El hecho ha pasado por simpático y hasta irrespetuoso ya que la decisión de irse de Sinisterra, para algunos, ha afectado a la localidad.



“Tengo muy presente que la ejecución presupuestal en la administración Sinisterra fue baja, eso estará presente en mi voto”, comentó el edil de la JAL de Suba, César Salamanca, de Cambio Radical. Por su parte, Yeison Sepúlveda, del Centro Democrático, no atacó la inscripción de Sinisterra. “Creo en las instancias de participación e independientemente de quien sea el inscrito tiene todo el derecho por ser residente en la localidad”, sostuvo el edil Sepúlveda.

Sinisterra le dijo a EL TIEMPO que con la decisión de postularse de nuevo está cumpliendo con la promesa que hizo de regresar. “Me inscribí porque fue el compromiso que hice con la localidad, con mi equipo de trabajo y con los mismos ediles”, contó.



El exfuncionario añadió que el tiempo que estuvo al frente de la localidad le alcanzó para dejar listo el “mejor Plan de Desarrollo Local de la historia de Suba” que contó con el respaldo de 45 ejercicios de participación ciudadana, casi 10.500 participantes y el apoyo unánime de la JAL.



“El Plan de Desarrollo Local es un instrumento de planeación y una guía de navegación suficientemente amplia y específica como para poder hacer el ejercicio de ejecución presupuestal vía gobierno local aun en mi ausencia”, añadió Sinisterra. Con esto, el exmandatario quiere decir que no abandonó el cargo, como algunos señalan, sino que dejó todo listo par a volver a concluir con el trabajo que inició.

“Jamás dejamos desguarnecida la localidad en materia de planeación y ejecución presupuestal, que son los aspectos claves en la primera fase del gobierno local. Esa labor se concluyó y en adelante era solo completar los pasos de contratación y planeación y estar atentos a los avances a nivel distrital”, dijo.



El abogado advierte que se siente tranquilo y listo para ejecutar el plan que ayudó a construir. “Lo que inició bien lo podemos terminar en el tiempo que falta, es cumplir una promesa que hice. Di mi palabra de que regresaría y estoy diciendo que estoy dispuesto a hacerlo, pero no quiere decir que vaya a ser elegido”, concluyó.



El edil del partido Liberal, Hugo Barajas, precisó sobre esta polémica que: “Se inscribieron 176 ciudadanos y todos reúnen los requisitos legales que la Secretaría de Gobierno pidió a la JAL tener en cuenta. Si hay inhabilidad en alguno de ellos, no corresponde a la JAL hacer tal señalamiento, sino que ese tema es competencia de los entes de control y la Fiscalía”.



Precisamente, el próximo domingo 30 de julio Andrés Sinisterra y los otros 175 aspirantes a ser alcalde local de Suba, presentarán la prueba de conocimientos, aptitudes y habilidades en la universidad Nacional que es un requisito para seguir en la carrera de por administrar el presupuesto de la localidad más poblada de Bogotá.



REDACCIÓN EL TIEMPO ZONA

​Óscar Murillo Mojica

Twitter: @oscarmurillom