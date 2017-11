Aguas de Bogotá pujará por la licitación de Aseo

La empresa Aguas de Bogotá, la filial del Acueducto, que le sirvió de palanca al exalcalde Gustavo Petro para montar, en el 2012, un esquema de aseo por decreto, anunció que se prepara para participar en la licitación de las basuras que busca entregar el servicio por áreas de servicio exclusivo.



El anuncio fue hecho por el gerente de la empresa, Juan Manuel García, quien, en diálogo con EL TIEMPO, dijo que la compañía cumple con los requisitos de los pliegos de la licitación que está en curso, y que está dispuesta a pujar por cuenta propia para quedarse con parte del negocio estimado en 4,8 billones de pesos, para los próximos ocho años.

La decisión de Aguas de Bogotá se conoce en el momento en el que comenzó la cuenta regresiva para poner el fin del modelo de aseo del exalcalde Petro, tras un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que anuló el acuerdo de la junta directiva del Acueducto que hace cinco años amplió el objeto social de la empresa al servicio de aseo.



El fallo, que quedó en firme el pasado 30 de octubre, dijo que la junta directiva no tenía competencia para modificar el objeto social, como lo hizo en el 2012, para sumarles el aseo a los servicios de acueducto y alcantarillado que ha prestado históricamente, y por lo tanto tiene seis meses para desmontar el esquema como operador de las basuras.



En el 2012, Petro tomó dos decisiones que le permitieron montar su modelo de aseo, que en principio quería que fuera exclusivamente público. La primera fue promover como presidente de la junta directiva del Acueducto la ampliación de su objeto social a las labores de aseo. La segunda, expedir un decreto (564) que facultaba a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para firmar los contratos sin licitación con los operadores, e incluir la remuneración para los recicladores.



Gracias a esas dos medidas, la Uaesp firmó un contrato con el Acueducto y le entregó la operación del 100 por ciento de las labores de aseo, aunque después en un otrosí se abrió la posibilidad de que la Uaesp contratara a otros operadores.



El Acueducto, que no tenía experticia en las labores relacionadas con las basuras, contrató a su filial Aguas de Bogotá para que esta compañía cumpliera la parte operativa de recolección y transporte de desechos. Aunque tampoco tenía experiencia en ese servicio, Aguas de Bogotá se organizó y terminó asumiendo la recolección del 51 por ciento de las basuras en 12 localidades.



Ahora, con el fallo del Tribunal, quedará sin piso legal el contrato que el Acueducto firmó con la Uaesp, lo mismo que los adendos que se hicieron posteriormente para permitir que operadores privados siguieran recogiendo las basuras en parte de la ciudad.



Además, quedará sin piso legal el contrato que el Acueducto firmó con la empresa Aguas de Bogotá, a la que le encargó la operación del servicio.



La gerente corporativa de Residuos Sólidos del Acueducto, Angélica Arenas, explicó que el Acueducto ya empezó las acciones para cumplir la orden del Tribunal y que no tiene pensado tomar ninguna medida para volver a cumplir labores de operador de aseo. Por su parte, el gerente de Aguas de Bogotá informó que la compañía no solo está en capacidad de jugársela en la licitación de aseo, sino que podría firmar un contrato directo con la Uaesp, si esta así lo decide, para mantenerse como operador del servicio, si la adjudicación de la licitación se demora por alguna razón.



Mientras tanto, el futuro de los 3.000 trabajadores de Aguas de Bogotá dependerá de que la empresa se mantenga en el negocio de las basuras.

‘Cumplimos los requisitos para la licitación’

Juan Manuel García, gerente de la empresa Aguas de Bogotá, explica lo que espera la compañía en la licitación de aseo.



¿Ustedes pueden participar en la licitación del aseo?



Según los pliegos que están publicados, estamos en capacidad de participar y nos estamos preparando y trabajando para presentar nuestra oferta.



¿Y por qué están habilitados?



Dentro de los requisitos que pide la licitación, calificamos, luego podemos presentarnos individualmente.



¿Y ya decidieron presentarse o lo están pensando?



Nosotros sí vamos a presentarnos a la licitación como cualquier otro oferente.



Ustedes tuvieron problemas al comienzo. ¿Qué ha cambiado?



En la administración del alcalde Enrique Peñalosa recibimos una empresa maltrecha, pero la sacamos adelante. Ha mejorado la prestación del servicio. El tema del aseo es productivo y es un buen negocio que depende de cómo se administre, y lo hemos demostrado. Ahorita tenemos los indicadores que pide la licitación para poder participar. Hay condiciones financieras, Aguas de Bogotá ha venido recuperando patrimonio.



¿Y podrían firmar un contrato transitorio mientras se define la licitación?



Estaríamos calificados para ser prestadores del servicio, pero esa es una competencia de la Uaesp.

BOGOTÁ