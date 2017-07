Avanza auxilio a los afectados por explosión en Usaquén

Un auxilio económico de 516.000 pesos, 88 tejas de repuesto y 80 kits de limpieza para restaurar sus hogares, recibieron, esta mañana, las familias afectadas por la explosión de un 'shut' de basura, que se presentó el pasado 16 de julio, en la torre dos del edificio Santa Lucia, ubicado en la calle 191 con carrera 11 A, en Usaquén.

Este apoyo, entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo y Cambio Climático (Idiger), obedece a un censo de víctimas, en el que se cuentan 66 unidades residenciales afectadas por el siniestro, de las cuales solo dos no estaban habitadas durante el fin de semana.



Según el Distrito, 34 de estas viviendas presentan afectaciones en puertas interiores. Además, se cuentan 422 vidrios rotos en el punto afectado por la onda explosiva.



En este momento, el Idiger cuenta un saldo de 47 personas afectadas físicamente por esta tragedia, de las cuales 17 fueron trasladadas a diferentes centros hospitalarios del norte de Bogotá. De acuerdo con las autoridades, la cifra de familias cuyas viviendas recibieron daños asciende a 80, compuestas por 209 adultos y 74 menores de edad.



Entre estas personas no solo se cuentan residentes de la segunda torre del edificio Santa Lucía, de 19 pisos, donde explotó el 'shut', sino vecinos, cuyas viviendas se vieron perjudicadas.



Conforme con Richard Vargas, director del Idiger, en horas de la tarde se espera que los habitantes de los primeros 12 pisos de esta torre de apartamentos puedan volver a ocuparlos con normalidad.



El resto de apartamentos, del nivel 13 hacia 19, presentan daños más severos, sobre todo en sus redes de desagüe, por lo que, en este momento, no pueden ser habitados. Mientras el Idiger y la aseguradora inmobiliaria reparan estos daños, los residentes se hospedan con familiares.