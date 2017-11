En diciembre se adjudicaría el contrato para nueva red de semáforos

En diciembre quedaría adjudicado el contrato por 235.000 millones de pesos para la modernización de la red semafórica de Bogotá y en el segundo semestre del 2018 se podrán ver los primeros funcionando en algunas zonas de la capital.

Este anunció se da después de cerca de dos años de planeación y de resolver algunas inquietudes en el proceso licitatorio que hizo la Procuraduría General de la Nación frente a la estructuración técnica, jurídica y financiera del proceso. La Secretaría en su momentos dijo que dichas aclaraciones y sustentaciones fueron presentadas ante el Ministerio Público en los términos dispuestos por ese organismo de control.



Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad, informó que se respondieron más de 700 preguntas a los diferentes interesados y se allegó toda la información requerida para dar claridad a este proceso y poder seguir adelante.



Sobre el cierre de la fase de recepción de propuestas, Bocarejo señaló que fueron seis las propuestas de empresas internacionales las que se recibieron para quedarse con este contrato. “Son de alta experiencia en términos de tecnología y esto nos demuestra la confianza que tienen estas compañías en todo el proceso que hemos llevado adelante”, agregó el funcionario.

Según el Distrito, estas ofertas serán evaluadas para determinar la más conveniente para su adjudicación. “La idea es que en enero estemos empezando todos los estudios de las intersecciones y la planeación del proyecto. Esto no es simplemente instalar unos equipos, es un proceso de construir un sistema inteligente que además estará conectado con el centro de control del tránsito de la ciudad, describió Bocarejo.



Sobre la fuente de donde saldrán los recursos para este proyecto, el Secretario manifestó que será de las vigencias futuras que ya fueron aprobadas por el Concejo de Bogotá y otra parte del impuesto a semaforización que pagan los ciudadanos.



Hoy, la capital cuenta con una red de semáforos con más de 40 años de uso y esto no permite tener una buena gestión del tráfico. Con la nueva implementación se espera que los bogotanos se ahorren hasta un 30 por ciento del tiempo en los viajes en algunas zonas.



Hay que tener en cuenta, según la Secretaría de Movilidad, que lo que principalmente se va a renovar son los controladores, cableados, el hardware y el software. Los postes y semáforos como tal se encuentran en buen estado pero se incorporarán otros. Se agregarán cámaras que detectarán en tiempo real la cantidad de vehículos en horas determinadas, lo que permitirá cambiar los tiempos de luces y priorizar el transporte público. En la ciudad existen 1.391 intersecciones, pero dentro de los planes de crecimiento urbano, estás podrían llegar a 1.500, con las nuevas vías.



Se espera reducir la presencia de policías viales, es decir que en retornos festivos (operación éxodo) con la información entregada de los semáforos se podrán monitorear los sectores con mayor tráfico y darle prioridad para que fluya mejor.

Otro dato para tener en cuenta es que en la ciudad hay 240 pasos peatonales y el tiempo que hoy tienen los semáforos no alcanza para dar los 32 pasos que en promedio se requieren para cruzar de acera a acera, lo que hace que estos actores viales sean los más vulnerables al momento de un accidente.



Con el nuevo modelo se tendrá un cronometro para que la persona conozca el tiempo real que tiene para cruzar la vía.



Estos nuevos semáforos contarán con una pila que les ayudarán a seguir funcionando en caso de que haya un corte de luz y las luces serán led para tener un mayor ahorro de energía. Hoy, durante un aguacero quedan fuera de servicio entre 30 y 40 semáforos.



Se debe tener en cuenta que, previo a esto, el Distrito contrató una consultoría para la estructuración del proyecto y se analizó la red semafórica de 10 ciudades:Madrid y Barcelona (España), Lima (Perú), Ginebra (Suiza), Moscú (Rusia), São Paulo (Brasil), Nueva York (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), Berlín (Alemania) y Medellín.

Las seis empresas interesadas

1. Consorcio TransBogotá, constituida por DataPron, Equipamentos y servicios, Informática Industrial Limitada y Dicico.



2. Smart Signal, constituida por Instalaciones y mantenimiento de equipo de radio instalación SAPI y Alcolisti S.A.S.



3. TY Cross Bogotá constituida por Cross ZTAI y TecnoBalti.

Kapsch Ssi compuesto por Kapsch.



4. Trafficcom Transportation S.A.P, y por Kapsch Trafficcom Argentina S.A.S.



5. Tráfico Bogotá, compuesta por cinco empresas: Etra Inter Andina, Electrónica Trafic S.A.S sucursal Colombia, Etra Lux s.a.s , Etra Bonal S.A.S y equipos de señalización y control S.A.S.



6. Movilidad Futura 20.50 compuesta por : Siemens S.AS. Sucursal Colombia.



