Han muerto más de 1.700 personas en los taxis ‘zapatico’

Inseguros, así calificó Germán Cardona, ministro de Transporte, a los taxis ‘zapatico’. Y es que, de acuerdo con Cardona, hasta 2016, más de 1.700 colombianos perdieron la vida mientras se movilizaban en este tipo de vehículos, producto de unos 27.000 accidentes.

A estos carros se los conoce popularmente como ‘zapaticos’ por su forma. Son aquellos pequeños, que se meten por cualquier espacio que ven libre y no tienen baúl. De hecho, son los más comunes en el país.



De los 52.300 taxis que circulan en la capital, un total de 42.000 son de este tipo, mientras que 8.500 tienen baúl y 1.200 son camionetas de marca china.



Lo cierto es que las palabras del ministro armaron polémica. Algunos pensaron que se trataba de prohibir la circulación de estos modelos, pero planteado es regular la entrada al país y exigir condiciones como cinturones de seguridad a los que ruedan por las calles.



El representante de taxis ante Fenalco, Ernesto Sandoval Agudelo, entendió las declaraciones del ministro Cardona de esta manera. De hecho, aseguró que las palabras van más hacia la migración de los vehículos en cuanto a ensambladoras y distribuidoras, más allá de sacar de las calles los que actualmente circulan.



“La verdad, las palabras del ministro hay que saberlas tomar en la medida en que su intención es hacia futuro. Tomar las palabras de que quiere sacar los ‘zapaticos’ no es correcto; además no hay cómo hacerlo”, afirmó Sandoval.



No tener baúl, bolsa de aire ni frenos ABS son los principales factores por los que los carros con ese diseño se consideran inseguros.



Por ejemplo, el baúl da unas condiciones de estabilidad en los carros, y al recibir un impacto de otro automóvil ofrece cierto grado de protección a los pasajeros.



Dice que también se debe tener en cuenta la forma como conduce la persona. La imprudencia es una de las principales causas de los accidentes.



El ministro también se refirió al futuro de los ‘zapaticos’. Afirmó que los que están circulando lo pueden seguir haciendo, siempre y cuando respeten las normas, pero cuando cumplan su vida útil serán chatarrizados.

