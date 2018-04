Tras cuatro años, vuelven a caminar por sendero de la calle 95

Dos semanas después de la denuncia que una residente del barrio El Chicó Norte sobre el cerramiento del cruce peatonal que comunica las calles 95 y 96 entre carreras 11A y 11B, la alcaldía local de Chapinero y la Defensoría del Espacio Público (Dadep) lograron reabrirlo.

Esta intervención ha generado un gran provecho para los residentes de El Chicó Norte II, como Marta Martínez, quien no podía utilizar el cruce para ir a su trabajo desde hace cuatro años. “Fue una gran sorpresa encontrar el sendero abierto porque llegué a pensar que se habían apropiado de él. Ahora puedo llegar más rápido a mi oficina”, comentó.

Para lograr esta recuperación de espacio público, la alcaldía local y el Dadep le ordenaron al representante legal del Hotel ART, el principal responsable de las afectaciones en el sendero y en seis viviendas, la recuperación del cruce.

Esta recuperación se hizo al quitar las puertas que impedían el paso, cortar el césped y poner barreras (hojas de zinc) a los lados de los predios que están en riesgo de caída.

También estuvo presente Codensa, empresa que tenía una subestación de energía en una casa, ubicada al lado del sendero. Aunque la casa no ha sido demolida, ya que según el Instituto Distrital de Riesgos (Idiger) se encuentra en peligro de caída, Codensa manifestó que ellos aún no pueden derribar el predio, puesto que no les pertenece; “fue un inmueble cedido, pero se está tramitando el proceso para que los dueños soliciten la demolición”, manifestó un vocero de la entidad.

Sin embargo, harán las adecuaciones pertinentes, como verificar el estado de las tres luminarias y enderezar un poste de energía que está ubicado en la entrada del sendero.

Ahora, el Idiger deberá dar aval a la decisión de reabrir el cruce, pues aunque fueron citados por el alcalde de Chapinero, Hernando Quintero Maya, la entidad no estuvo presente el día de la apertura de este cruce.

“Aunque el sendero es seguro, solo hace falta que el Idiger se pronuncie, porque el predio donde operaba la subestación de Codensa está en riesgo de caída, y está muy pegado al sendero”, añadió el alcalde local.

Finalmente, la directora del Dadep, Nadime Yaver Licht, aseguró que trabajarán duro para que los ciudadanos disfruten tranquilamente de los espacios públicos y para que “recuperaciones como esta garanticen una convivencia e inclusión de las comunidades, como sucedió con Aura Dajer, la ciudadana que denunció el atraso con la reapertura del sendero de la calle 95, ya que gracias a su denuncia hoy estamos cumpliéndole a la comunidad”, informó la directora.

Adecuaciones

Jaime Montoya, residente de El Chicó Norte II, se sintió muy complacido frente a la respuesta del Distrito de recuperar el sendero que no usaba hace cuatro años. Sin embargo, se mostró preocupado ante el uso indebido que le pueden dar: “Esto se puede convertir en un paso de motocicletas, porque ellos tampoco querrán dar la vuelta para ir a la 96, y esto pondría en peligro la vida de los peatones”, señaló.

Por ello le propuso a la alcaldía de Chapinero instalar algún tipo de restricción, tanto para motos como para biciusuarios. Además, disponer de más bombillas para evitar problemas de inseguridad.

Ante esto, Codensa se comprometió a revisar la eficiencia de luz para establecer si se instalan luminarias. “Y la alcaldía de Chapinero adecuará totalmente el sendero para tenerlo listo dentro de cinco meses”, aseguró el Dadep.

A erradicar ventas informales del sendero

Según informó un residente del barrio El Chicó, Mario Bertieri, “más se demoraron en abrir el paso peatonal entre las calles 95 y 96 con carrera 11A que los vendedores informales en invadirlo”.

La denuncia viene acompañada de fotografías en las que se pueden ver dos puestos de mecato en la entrada al sendero. Sin embargo, durante sus visitas al lugar antes de la apertura, de EL TIEMPO ZONA constató que estas ventas informales están allí desde que fue cerrado por el Idiger en el 2012.

Por ello, el Dadep aseguró que “adelanta las acciones pertinentes con la alcaldía de Chapinero para llevar a cabo la recuperación integral y sostenibilidad de esta vía peatonal”.

LEIDY TATIANA ROJAS

Redacción EL TIEMPO ZONA