Una biblioteca para sembrar paz y reconciliación en el barrio Egipto

El barrio Egipto, en el centro de Bogotá, es más que la pelea a sueldo entre las familias de dos calles: la 10.ª y la 9.ª.



Durante muchos años, dicen, nadie ha podido pasar de la una a la otra sin ser percibido. Un solo paso puede significar una agresión o en otras épocas más álgidas, la muerte. Todo deviene del odio infundado de las familias hacía los jóvenes, la materia prima para justificar que, de generación en generación, se cometan delitos dentro y fuera de su territorio y la que llenó de tristeza sus calles por la muerte de familiares y amigos.

El proyecto surgió en 2015 y se fue cristalizando para ayudar a la comunidad vecina. Foto: Abel Cárdenas / EL TIEMPO

Pero este barrio, tan cercano a las universidades más importantes, está cansado de que solo cuenten esta parte de su diario vivir; de hecho, quieren que toda la ciudad sepa que firmaron un pacto de paz hace dos años.



Allí también muchas familias trabajadoras han hecho historia con sus negocios prósperos de antaño, con su inmensa cultura y tradiciones religiosas y han buscado nuevos rumbos, huyendo de la violencia.



Todo eso ha llamado la atención de la Universidad Externado y la inspiró a luchar por un proyecto que a todas luces vale la pena: la biblioteca infantil del barrio Egipto.

Pero no es algo reciente, se comenzó a gestar en el año 2015. La idea inicial era impulsar a la comunidad universitaria a trabajar por sus entornos y a mejorar la calidad de vida de los residentes de la zona.



Claro, nada hubiera prosperado sin la entrega de varias personas a esta causa. Una de ellas, el profesor Manuel Rojas, de la Facultad de Administración de Empresas del Externado. Bajo su coordinación y empeño desinteresado comenzó a germinar, hace 15 años, este sueño al que hoy la misma institución le da nuevos aires.



La biblioteca se reinauguró esta semana con nueva dotación y con la transformación de todas sus áreas y, además, según Carol Contreras, coordinadora de cultura y comunicaciones, “se contará con una agenda de actividades cuyos principios rectores son el enfoque de paz y el apoyo a la calidad de la educación”.



La idea es que toda esta serie de actividades se pondrá en marcha con el apoyo de estudiantes y egresados vinculados como voluntarios. “Todos ellos hacen parte de ‘Conocer dejando huella’, el nombre del proyecto de esta casa de estudios. Ellos estarán con los niños, guiándolos en todo momento, apoyándolos en sus tareas y enfocándolos al mundo de la literatura, entre otras áreas del conocimiento, luego de pasar por un proceso de formación”, dijo Contreras.



La primera parte de la experiencia ya dio buenos resultados, por eso, en esta nueva etapa hay más expectativas. En el pasado, los niños construyeron sus propios libros álbum, y a través de las letras y sus dibujos contaban la cruda realidad que los rodeaba y los problemas de su entorno o de sus familias. Dentro de poco, todas esas piezas estarán expuestas.



Otros crecieron en el mundo del rap y para eso también servirán los espacios de la biblioteca, de ahora en adelante, un territorio de paz que pronto será representado a través de un mural.

La dotación y lo que falta

La biblioteca contará con una colección inicial de 1.500 libros infantiles y juveniles, 30 puestos de lectura, una sala de talleres y una sala TIC con 10 computadores, entre otros.



Toda la comunidad de la zona podrá beneficiarse de sus servicios, pero la prioridad es la atención de niñas, niños y adolescentes. “En este barrio hay que trabajar mucho en los roles de mujeres y hombres. Hay una concepción que ya no se ajusta mucho a la realidad y que hay que empezar a cambiar. También hay que abordar el tema de la delincuencia y el peligro de las drogas”, dijo Contreras.



Los niños fueron los más felices cuando las puertas de la biblioteca se abrieron al público el pasado 7 de junio. “¡Este espacio cambió mucho!, le veo mucho futuro”, dijo uno de los niños, opinando como si fuera un adulto.



Otros de los que estuvieron animados con el evento fueron varios líderes comunitarios que saben por qué este tipo de emprendimientos es tan importante para comenzar a cambiar el historial de violencias que ha estigmatizado la zona. “La inauguración de esta biblioteca es un logro más para nosotros, es saber que no tendremos que recurrir a otras bibliotecas porque ya tenemos la nuestra. Quiero darles las gracias al rector Juan Carlos Henao y al profesor Manuel Rojas porque sin ellos esto no sería posible”, dijo Carmen Ibáñez, líder comunitaria del barrio Egipto.



Todo el que se quiera adherir a la iniciativa es bienvenido, eso sí, contando con la veeduría de la universidad. “Quienes deseen donar libros deben hacerlo en la sede principal. Es allí en donde se rotulan y se clasifican como debe ser”, explicó Contreras.



También se pueden donar instrumentos musicales, pues otro de los objetivos es utilizar el espacio de la biblioteca para enseñar a tocarlos, así como juegos didácticos útiles para las actividades pedagógicas de los niños.



La biblioteca será un lugar de encuentro para las nuevas generaciones y un punto de partida para cambiar de tajo la historia de guerra por una de paz.

Atenderá de martes a sábado

La biblioteca del barrio Egipto está ubicada en el ala norte de la iglesia Nuestra Señora de Egipto, declarada bien de interés cultural en 1975. El lugar atenderá de martes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, y los sábados, de 9 de la mañana a 12:30 p. m.



CAROL MALAVER

Subeditora sección Bogotá

En twitter: @CarolMalaver