42 % de los carros en Bogotá evade la revisión técnico mecánica

Cifras de la Superintendencia de Transporte señalan que en Bogotá hoy hay 2'370.913 vehículos, de estos, 1'925.208 deben tener la revisión técnico mecánica, pero el 42 por ciento no la hizo o la evadió en el 2017 (800.062 vehículos). Este porcentaje de evasión subió tres puntos porcentuales con respecto al 2016 que fue del 39 por ciento.

Javier Jaramillo, superintendente, manifestó que “uno de los riesgos de no frenar esta evasión es que muchos vehículos que se dedican al transporte ilegal no cuentan con esta revisión, lo que se constituye en un doble peligro para los usuarios: vehículos prestando servicios no autorizados y, además, sin revisión técnico mecánica”.

​

Así mismo advirtió que las alcaldías son la primera autoridad de tránsito de los municipios y, en consecuencia, están obligadas a garantizar el cumplimiento de las normas: en este caso puntual, a emprender las acciones necesarias para frenar la evasión de la técnico mecánica.

En Bogotá, 1'925.208 vehículos deben tener la revisión técnico mecánica FACEBOOK

TWITTER

El resto del país

La Supertransporte también dio a conocer las cifras a nivel nacional, en las que el 54 por ciento de los vehículos evade la revisión esta norma. "De 13,5 millones de vehículos que conforman el parque automotor nacional, 10,9 están obligados a presentar la revisión, de los cuales 5,9 millones no fueron llevados a ninguno de los 421 Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) para evaluar su estado técnico mecánico", aseguró en un comunicado la entidad .

​

Otras cifras reveladas señalan que las motocicletas son las que más evaden esta norma con 4,1 millones (65 por ciento), los particulares con 1,6 millones (43 por ciento) y servicio público: que son 187.964 (22 por ciento).



Después de Bogotá, Antioquia es el segundo sitio en donde más se evade esta revisión, allá hay 2'035.882 vehículos, de estos 1'653.159 deben hacer este proceso para verificar su estado, y 779.492 no lo hicieron en el 2017, es decir el 47 por ciento del total.



En tercer lugar está el Valle del Cauca, allí las cifras entregadas por la Supertranporte señalan que del 1'636.477 vehículos que por allí circulan, 1'328.838 deben hacer esta revisión, pero 680.700 no lo hacen (51 por ciento).



Sobre las multas, la supertransporte también entregó cifras. En Bogotá se impusieron en el 2017, 41.245 sanciones a conductores que no cumplieron esta medida. En Medellín la cifra en ese mismo año fue de 73.847 comparendos, mientras que en Barranquilla fueron sancionados 23.329 conductores.



BOGOTÁ