Se presentaron 18 proponentes a la licitación de aseo en Bogotá

Entre las 18 propuestas que se presentaron para optar por una de las cinco áreas de servicio exclusivo (ASE) en que fue dividida la ciudad hay ocho internacionales, según conoció EL TIEMPO.

El alcalde Enrique Peñalosa calificó que el número de proponentes que se presentó a la licitación como "un éxito para la ciudad, que demuestra la claridad de las empresas con la transparencia del proceso. No hay ningún sesgo a favor de nadie. Ganaron los bogotanos que tendrán un mejor servicio en el menor costo posible".



Frente a los intereses por parte de algunos sectores sobre este proceso, el alcalde añadió "que pretendían moverse hacia un mercado libre y hacer cosas distintas de una competencia clara, que no eran realmente conveniente para la ciudad".



Por parte de la comunidad de recicladores, la presidenta de la Asociación de Recicladores de Bogotá (ARB), Nora Padilla, una de las organizaciones que en el 2011 logró tumbar la licitación de aseo que se abrió en ese entonces, dijo que en esta ocasión no ven ninguna amenaza contra su trabajo.



“Yo creo que el proceso (de Áreas de Servicio Exclusivo-ASE) no afecta a los recicladores en la medida que quedaron en claro los lineamientos de la prestación del servicio de los residuos ordinarios (que van a recoger los operadores) con los aprovechables (que recolectan los recicladores). Hay un esquema de coordinación entre prestadores. Nosotros estaremos recogiendo material en los puntos de siempre”, dijo la líder de este gremio.



Redacción Bogotá.