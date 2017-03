Luis Colmenares habló sobre la muerte de su hijo con la revista BOCAS

“En la casa todos sentimos a Luis. En muchas manifestaciones: olores, movimientos, sonidos, puertas que se abren… Uno muchas veces hasta le dice: ‘Ya, déjanos dormir hoy y mañana hablamos’”, dice Luis Alonso Colmenares, en la reveladora entrevista que circulará con la edición de marzo de la revista BOCAS. Un fuerte testimonio en el que este contador público que nació en Villanueva, un pueblo del sur de La Guajira, cuenta cómo ha investigado por su cuenta para entender, y para decirle a su familia, qué fue lo que realmente le ocurrió a su hijo.

Han pasado más de seis años desde el día en que sucedieron los hechos que dieron origen al caso judicial más mediático de la historia reciente de Colombia: el 31 de octubre de 2010, el cuerpo de Luis Andrés Colmenares, un universitario de 20 años, fue encontrado por un grupo de bomberos en el caño de un parque de Bogotá. Finalmente, el pasado 20 de febrero, una jueza afirmó que la muerte de Luis Andrés había sido un accidente.



Para Luis Alonso, esa hipótesis es inaceptable: “Voy a concentrar todo mi esfuerzo en reivindicar su nombre, porque qué tal que el día en que me lo encuentre me diga: ‘Oye, ¿qué pasó contigo?, ¿tú qué te hiciste? Ajá, ¿por qué no averiguaste nada de cuáles fueron las razones de mi muerte?’ ¿Yo qué digo? ¿Para dónde cojo?”, dice en la entrevista. También da su versión sobre el laberinto judicial del caso, recuerda cómo era la vida cotidiana y familiar de su hijo, y no esconde el impacto que tuvo su muerte para él, para Oneida –la madre de Luis Andrés– y para Jorge –el hijo menor de la familia–.



La edición 61 de la revista BOCAS trae también entrevistas con la nobel de Paz Rigoberta Menchú, que recuerda su lucha por los derechos de los indígenas de Guatemala y las historias de su padre y de su hermano, quienes fueron asesinados por pertenecer a movimientos sociales; con el chef Mikel Alonso, uno de los cocineros más importantes de Ciudad de México; con el líder liberal Bernardo Guerra Serna, uno de los principales políticos antioqueños del siglo XX; con la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, que con su lente ha captado una mirada nostálgica de la cultura mexicana; y con Santiago Cárdenas, el maestro del arte realista en Colombia.



