Música, ciclismo, arte y fotografía en la edición de abril de BOCAS

21 de abril 2017 , 07:00 a.m.

Juanes acaba de lanzar un nuevo proyecto musical y visual llamado “Mis planes son amarte”. Se trata de un disco acompañado de un largometraje con una marcada estética naturalista, sideral e indigenista, en donde él interpreta a un astronauta. ¿Cómo hizo el músico antioqueño una idea tan compleja?

“Lo sacamos adelante –le dijo a BOCAS en su estudio de Miami–, así algunas veces me haya tocado parar el rodaje porque metido en un bosque con un casco de astronauta no podía ni respirar”.



La entrevista con Juanes abre la edición 62 de BOCAS. No es la primera vez que el músico conversa con esta revista: en mayo de 2012, para la octava edición, se publicó una extensa entrevista que explora su adolescencia en Medellín, sus inicios musicales y su conflictos con el hecho de ser una celebridad. Cinco años después, es otro Juanes el que habla: un hombre sencillo que, finalmente, logró un equilibrio entre la fama y la vida familiar, cumplió el sueño de tocar con grandes figuras del rock y del pop como los Rolling Stones, Metallica, Eagles, Bono, Caetano Veloso –anécdotas que narra en esta edición– y sigue encontrando en la música la mejor manera de expresarse.



Esta edición incluye además entrevistas con el artista peruano Fernando de Szyszlo, una leyenda viva de los movimientos vanguardistas de América Latina; con Eusebio Unzué, el director del Movistar Team, que recuerda la historia de grandes ciclistas como Pedro Delgado, Miguel Indurain y Nairo Quintana; con el acordeonista Egidio Cuadrado, el único rey vallenato que se convirtió en rockstar gracias a su matrimonio musical con Carlos Vives; y con Steve McCurry, el genial fotógrafo que está detrás de algunos de los retratos y reportajes gráficos más impactantes del siglo XX.



Además, BOCAS recupera en una crónica gráfica algunas de las mejores imágenes que los enviados especiales de EL TIEMPO captaron tras la avalancha que sepultó varios barrios de Mocoa, la capital del Putumayo, a principios de abril.



La revista circulará para los suscriptores desde el domingo 23 de abril y a partir de la semana siguiente podrá ser adquirida en puestos de revistas de todo el país.